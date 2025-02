Entre lágrimas, Alex B afirma sentirse culpable por la muerte de su hermano, Daniel Bisogno

MÉXICO.- La noche del 20 de febrero del 2025 será recordada por la farándula mexicana como uno de los días más tristes para la televisión, pues se confirmó la muerte de Daniel Bisogno, quien a los 51 años perdió la vida debido a complicaciones derivadas del trasplante de hígado al que se sometió en 2024. Aunque el país entero se encuntra de luto, la famila del conductor se ha visto visiblemente afectada por esta pérdida, en especial su hermano, Alex Bisogno.

En una entrevista con el programa «Al Extremo», Alex se mostró destrozado por la muerte de su hermano, afirmando que incluso siente culpa por no poder haber hecho «algo más» para mejorar su salud. Aunque la salud del conductor de «Ventaneando» se deterioró a lo largo de varios meses, Alex se mantuvo al pie del cañón en el hospital y explicó durante la llamada que unas horas antes de que perdiera la vida, le hizo una dolorosa promesa.

«Dos cosas que me quedan marcadas en mi mente y me duelen, todavía ayer entré y le dije que no me iba del hospital si no era con él… no se lo pude cumplir, no le pude cumplir esa promesa. Le dije que éramos un equipo y que su enfermedad era la de todos nosotros, que lo sacaríamos adelante… y no se lo pude cumplir tampoco», declaró entre lágrimas Alex Bisogno.

Alex B revela lo que pasará con Michaela tras la muerte de su papá, Daniel Bisogno

Durante esta emotiva llamada con sus compañeros de «Al Extremo», Alex explicó que la muerte de Daniel Bisogno es un golpe bastante fuerte para su familia, pues cabe recordar que hace tan sólo algunos meses que su mamá murió también. Alex describió a su hermano como alguien fuerte que, durante muchos años, se convirtió en el pilar del hogar e incluso lo ayudó para que pudiera terminar sus estudios.

«La prueba más complicada de la vida es esto, enfrentarte a la muerte de un ser querido. La forma en que se fue, fue muy dolorosa y desgastante; luchó con uñas y dientes, amaba la vida, tenía muchas ilusiones de regresar a TV y teatro, solo quedó en eso lamentablemente», dijo.

Una de las preocupaciones más grandes para Daniel Bisogno siempre fue su hija, la pequeña Michaella quien se dice es la viva imagen de su papá. Ante esto, Alex no pudo evitar el llanto al afirmar que aunque jamás podrá ocupar el lugar de Daniel en su vida, se comprometió con su hermano a ver por ella «como si fuera su hija». Aunque el conductor no tiene hijos, dijo tener la misión de resguardar y ver crecer a la niña tal y como Daniel hubiera querido.

«Michaela es la máxima adoración, desde que llegó se convirtió en un motor para todos nosotros. Estos días, semanas y meses nos volvimos más unidos que nunca porque las horas en el hospital se ven como si fueran años, tuve la oportunidad de platicar de muchas cosas, como lo importante que era que su hija estuviera bien […] Nunca he tenido hijos, pero yo voy a ver por ella como si lo fuera, así lo quería y era su máxima adoración», se sinceró Alex.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO