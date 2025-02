Paquita la del Barrio: ¿Quién fue el ‘inutil’, su primer esposo y por qué se divorció de él?

MÉXICO.- Paquita la del Barrio, la famosa interprete de’ Rata de dos patas’, quien falleció el pasado 17 de febrero, nos brindó muestra de valentía y empoderamiento con sus canciones que se convirtieron en un himno para miles de mujeres, pero desgraciadamente algunas son un reflejo de su vida.

Por experiencias como su difícil primer matrimonio tenemos grandes letras como ‘Tres veces te engañe’, ‘Me saludas a la tuya’, entre muchas otras más

Paquita la del Barrio, falleció el pasado lunes a los 77 años de edad, y como bien mencionamos se le reconoce y muchos de los mexicanos la tenemos en nuestro corazón por regalarnos una forma de liberarnos de algunos malos sentimientos que pasamos.

Pero, ¿sabías quién fue el culpable de que Paquita se inspirara para crear esas canciones de desamor y coraje al machismo?

Francisca Viveros Barrada, mejor conocida como Paquita la del Barrio, desde temprana edad mostró un talento nato para las rancheras, así es, cantaba desde niña y notaba que tenía buena voz, por lo cual salió de la primaria para empezar a ganar dinero. A los 16 años de edad se encuentra trabajando en el registro civil de su natal Alto Lucero, Veracruz, donde conoció a Miguel Gerardo Martínez, quien tenía el cargo de Tesorero de la Presidencia Municipal.

Paquita y Miguel contrajeron matrimonio y se convirtieron en padres de dos hijos: Miguel Gerardo Viveros y Javier Gerardo Viveros. Pasó el tiempo y la cantante notó que no estaba viviendo la vida deseada que pensó tener al lado de su esposo.

Pues Paquita durante años sufrió de maltrato tanto físico como psicológico de su pareja, y además se descubrió que su esposo ya estaba juntado, es decir, tenía otra esposa y otros hijos… otra familia.

“Lo peor es que la esposa de él fue a mi pueblo y me di cuenta de que era casado, ahí empezó el infierno para mí: meterte con un hombre casado y no saber. Me embaracé, nació mi hijo y me fui con él”, comentó Paquita en aquel entonces.