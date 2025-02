VIDEO: Pantallas en oficina de gobierno de EU muestran a Donald Trump besando los pies de Elon Musk

Un video creado con inteligencia artificial (IA), que muestra al presidente de estados Unidos, Donald Trump, besando los pies de su asesor, el multimillonario Elon Musk, fue emitido durante varios minutos en las pantallas de televisión de una oficina del gobierno de los Estados Unidos, las cuales fueron hackeadas.

El clip, de apenas unos cinco segundos, muestra a Trump frotando y besando los pies de Elon Musk y se exhibió en la sede del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) durante aproximadamente cinco minutos. El material fue viralizado en la red social Bluesky por la periodista independiente Marisa Kabas.

La portavoz del Hud, Kassey Lovett, confirmó a varios medios de comunicación de Estados Unidos el hackeo de las pantallas y declaró: “Otro desperdicio de dinero y recursos de los contribuyentes. Se tomarán las medidas adecuadas para todos los involucrados”.

Si alguien puso en duda que el video hubiera sido generado mediante herramientas de inteligencia artificial, basta con notar que Elon Musk tiene dos pies izquierdos.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB

— The White House (@WhiteHouse) February 19, 2025