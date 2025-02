VIDEO: Pasajeros denuncian presencia de humo en un avión de Delta Air Lines

Pasajeros de la aerolínea Delta Air Lines vivieron momentos de terror, luego de que el avión en el que viajaban comenzó a llenarse de humo. De acuerdo con medios estadounidenses, el suceso ocurrió la mañana de este lunes 24 de febrero en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, en la ciudad de Atlanta. Presuntamente, la aeronave acababa de despegar – en dirección al Aeropuerto Metropolitano de Columbia, Carolina del Sur – cuando la cabina se llenó de humo.

Según el reporte oficial, la aeronave involucrada en el percance era un Boeing 717-200, el cual habría despegado de Atlanta en dirección a Carolina del Sur. No obstante, tras breves minutos en el aire, los pasajeros se percataron de que una enorme cantidad de humo estaba saliendo de la cabina, por lo que la tripulación se vio forzada a regresar al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, donde atendieron a los viajeros.

En imágenes – que se difundieron en redes sociales – se observó a decenas de pasajeros usando las salidas de emergencia del avión, esto ante el temor del misterioso humo negro, el cual también fue visible desde el exterior de la aeronave. Se dio a conocer que, después del percance, la línea aérea ofreció reubicar a los pasajeros en otros vuelos, para que así pudieran llegar a salvo hasta el estado de Carolina del Sur.

Pasajeros denuncian humo dentro de un avión de Delta Air Lines

Passengers on a Delta flight had to evacuate via slides at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport today after haze/smoke was seen inside the plane, according to the airline and the FAA.

