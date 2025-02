Deshecho en Cd. Victoria

Corría el año 2008 estaba algo desilusionado, ya no jugaba profesionalmente; estudiaba contador público en la UAT, entrenaba niños y niñas, tenía mi equipo de fútbol femenil en el torneo dominical de la Mainero con el buen Lupe (q.e.p.d), además era entrenador de porteros de segunda ytercera división en Correcaminos; apoyaba el deporte local desde distintas trincheras, como dicen todo por amor al arte, se tocaron puertas pidiendo apoyo, teniéndome largo tiempo en espera sin respuesta alguna y es de ahí de donde venía mi desilusión.

En agosto de 2008, se tomó la foto oficial para la presentación ante los medios de los planteles de Segunda y Tercera División del Club Correcaminos. Ese día llegué a casa con el ánimo apagado por las circunstancias, sin imaginar la sorpresa que me esperaba. A las 3:15 p.m., sonó el teléfono: una llamada de Pachuca. Me ofrecían la oportunidad de estar un mes a prueba como entrenador de porteros. No lo pensé dos veces. Solo arreglé un par de asuntos y, sin dudarlo, tomé el autobús de las 9:00 p.m., sin mirar atrás.

Al finalizar el mes de prueba, el profesor Carlos Leonel Truco habló conmigo: «Estás dentro, solo pasa a firmar tu contrato». Así fue como ingresé al Club Pachuca. En ese momento, el apoyo de Laura y Jesús fue fundamental para dar este gran paso en mi carrera.

Con el paso del tiempo, estar fuera de casa a los 23 años y asumir una gran responsabilidad hacía que uno se volviera más sensible al encontrar paisanos en el camino, y en Pachuca no fue la excepción. Jugadores como Lalo Gallegos, José Lomelí, Danilo Rincón, Carlos «Gullit» Peña, Julio Gómez, Adrián Vázquez, Julio Pérez Lores y Raúl Castillo, por mencionar algunos, se formaron en el Club Pachuca desde edades tempranas, iniciando su proceso entre los 11 y 13 años. Y estos son solo algunos de los originarios de Ciudad Victoria, pues había muchos más tamaulipecos en la institución. Algunos siguen activos en el fútbol profesional, mientras que otros han tomado distintos caminos.

¿Que veía en la mayoría ellos?, Salir de casa implicaba madurar y enfrentarse a la competencia, ya que debían demostrar sus cualidades día a día ante otros niños y jóvenes de distintas partes de la República. Además, el esfuerzo no se limitaba solo a los entrenamientos, sino también al desempeño escolar, el cumplimiento de planes alimenticios y la disciplina en el lugar donde vivían. La distancia con la familia a edades tempranas era de reconocerse, todo esto por elegir seguir su propio sueño, el Fútbol.

Reconocí en ellos lo que viví en carne propia, solo que ellos a una edad más temprana. Como lo dice la Biblia: “Nadie esprofeta en su tierra”, pero ¿hasta qué punto está en nuestras manos confiar, apoyar y promover a los jóvenes locales? Creer en su talento, exigirles con base en la confianza, la disciplina, el esfuerzo y la voluntad, para que alcancen su máximo potencial.

Querido lector, imagina por un momento que un hijo, hermano o sobrino suyo juega en la cancha. ¿Cree que podría imitar al famoso Jaime Lozano, quien en 2004 popularizó esa camiseta con “Hecho en CU” después de anotar un gol; en esto caso, “Hecho en Ciudad Victoria” oterminaría siendo un “Deshecho en Cd Victoria”? Sigamos escribiendo nuestra propia historia…

POR FRANCISCO CORTEZ