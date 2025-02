Esperará Ayuntamiento de Madero resultado de Auditoría Superior de la Federación

CIUDAD MADERO, TAM.- El Ayuntamiento de Ciudad Madero reconoce que no está en posibilidad de solventar en el caso que así se dictamine- una responsabilidad de un daño patrimonial ejercida en una administración pasada.

Lo anterior, luego de que la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones a las cuentas públicas de la administración 2023, en la que se encontraba a cargo Adrián Oseguera Kernion.

Erasmo González Robledo , presidente municipal de Madero, compartió: «Nosotros, no tendríamos disponibilidad presupuestal para atender como Ayuntamiento el descargo de una responsabilidad o de un daño patrimonial. No. Aparte las sanciones no vendrían en este sentido. Yo creo que aquí lo relevante es que se atiendan pronto y que ya la autoridad de la Auditoría Superior de la Federación determine», dijo.

Y agregó: » (¿Cuánto tiempo?) La verdad es que no tengo el plazo a la mano. La verdad es que esas son las instancias. Apenas, una vez que se hizo público el informe seguramente tendremos más información a partir de los acercamientos que tenga para solventar el Ayuntamiento pasado estas observaciones».

Gonzalez Robledo, compartió que la administración de la ciudad responde en lo que las solicitudes de información se requiere.

«Una vez que la Auditoría Superior de la Federación mencionó, a nosotros nos corresponde recibir las solventaciones y acompañar en las respuestas con los oficios correspondientes que haga la administración pasada».

«En este caso hemos estado atentos de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que presentaron para el año 2023 y lo que yo te puedo señalar es que siempre hay un proceso de solventación de estas auditorías. Que todas las observaciones no son definitivas. Es decir que hay un periodo y plazo en el que pueden presentar la justificación, las evidencias para poder solventar. Yo creo que todavía en ese proceso.»

El presidente, comentó que van a esperar el resultado del proceso. «Entonces creo que esperaremos una resolución final que tenga que hacer el Ayuntamiento pasado y nosotros estaremos muy atentos de la coadyuvancia porque al final responde uno como Ayuntamiento invariablemente que sea la administración actual. Vamos a esperar. Así como esa, todas las demás auditorías tienen un periodo de solventación. Y creo que también deben atenderse sin mayor problema. Vamos a esperar también el resultado final» compartió.

Por José Luis Rodríguez Castro/ La Razón