Estas son las 5 mejores marcas de atún que no tienen soya y son baratas, según Profeco

Esa época del año en la que la cocina se impregna con un toque tropical por los platillos con mariscos está a nada de comenzar, pues a partir del próximo miércoles 5 de marzo y hasta el jueves 17 de abril estaremos durante la Cuaresma que tiene una profunda conexión con lo religioso y que como forma de respetarla tenemos que recurrir al ayuno y al evitar comer carnes rojas los viernes de esta temporada y a lo largo de la Semana Santa, obligándonos así a sumar a nuestra dieta camarones y pescados como el atún.

La ventaja de este momento del año en el que nuestra dieta cambia es que recibimos de este tipo de proteínas una buena fuente de minerales como el calcio, hierro y potasio, además de vitaminas como la A, D, E y la B12, además de otros grupos de la vitamina B, así como el aportarnos ácidos grasos como los Omega-3 que cuidan la salud de nuestro corazón. Por supuesto, esto puede variar según los platillos que preparemos, pero también los productos que elijamos a la hora de comer y hoy queremos hablarte del atún, ya que aún existen marcas que contienen soya y que si bien no nos pone en riesgo, hay personas con alergias o que prefieren consumir la proteína del atún directamente.

La Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó en marzo de 2024 un estudio en el que analizó la calidad y veracidad de distintas marcas de atún y para aquellas personas que prefieren consumir la proteína de este tipo de pescado de forma directa, también dio su recomendación de aquellas que no cuentan con soya y que además cumplen con otras características como es su contenido neto o la presentación que prometen con lo que ofrecen. Aquí te contamos todos los detalles para que las consumas esta Cuaresma.

Asimismo, la Profeco compartió los precios que cada lata de atún tiene para que veas cuál te conviene más, especialmente cuando al análisis se suman otros elementos como los sellos de advertencia que nos advierten sobre exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio, esto dependiendo de los alimentos, aquí te compartimos algunas de las marcas con mejor calificación por parte de la dependencia.

Cuáles son las mejores marcas de atún sin soya

La Profeco compartió en marzo de 2024 un estudio en el que se analizaron 52 productos de atún en lata o en sobre y ello se determinó que incluso algunas marcas que cumplen con no tener soya en su producto, tienen algunos detalles que las hacen no cumplir del todo con la calidad y con la norma NOM-235-SE-20206.

Aquí te compartimos la lista de marcas con el precio correspondiente a la publicación, mismos que pueden ser diferentes en 2025, pero lo más importante es que afirman en su etiquetado no tener contenido en soya y cumplen en ello.

Dolores Premium. Atún aleta amarilla sólido en aceite en 36 pesos

Dolores Premium. Atún aleta amarilla sólido en aceite de oliva en 45 pesos

Dolores Premium. Atún aleta amarilla sólido en agua en 36 pesos

El Velero Ortiz. Atún blanco en sólido en aceite de oliva en 337 pesos

Marina Azul Premium. Atún sólido en aceite de oliva extra virgen en 24 pesos

Cabe destacar que estas son sólo cinco de las muchas marcas analizadas por la Profeco, pues existen otras que no registran y cumplen con no tener algún porcentaje de soya en masa drenada, como es el caso del Oro de España de atún blanco en 232 pesos o el Tuny Gourmet atún de aleta amarilla en 46 pesos y 34 pesos. Asimismo marcas como Yurrita y Great Value cumplen con todo lo mencionado.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO