Hermana de Daniel Bisogno presentía la muerte del conductor

El pasado 20 de febrero, el mundo del espectáculo de nuestro país se vistió de luto con el fallecimiento de Daniel Bisogno, quien luego de someterse a un trasplante de hígado, el conductor de Ventaneando falleció a los 51 años de edad, dejando un gran vacío entre sus seguidores, amigos, colegas y familiares.

A lo largo de todo el proceso que Bisogno vivió, estuvo acompañado por su hija Michaela que se convirtió en su mejor medicina, pero también estuvo de la mano de sus hermanos Alex e Ivette Bisogno y es ésta última quien dijo que ya presentía la muerte de su famoso hermano.

Hermana de Bisogno ya presentía la muerte del conductor

A lo largo de todo el proceso de salud que Daniel Bisogno atravesó, quien había dado declaraciones públicas fue su hermano Alex Bisogno, pero, en esta ocasión es Ivette Bisogno quien habló para las cámaras de Ventaneando sobre la dolorosa pérdida de “El muñeco”.

De acuerdo con la propia hermana de Daniel, tenía mucho miedo que llegara el mes de febrero, pues además de que el pasado 24 de febrero se cumplió el primer aniversario luctuoso de su madre, ella presentía que algo fatal podía pasar con Daniel.

“Yo tenía miedo de que llegara el mes de febrero, porque desde que mi mamá falleció en febrero, no sé, yo tenía un presentimiento y no sé, llegó el momento pero no me imagine que pasara porque yo vi a Daniel fuerte todo el tiempo, y Diosito sabe porqué hace las cosas”, dijo entre lágrimas Ivette Bisogno.

Hermana de Daniel resalta la fortaleza de su sobrina

En esta misma entrevista Ivette Bisogno reveló que su padre, Don Concho, estuvo muy afectado en el momento de la muerte del querido Daniel Bisogno, sin embargo, durante el homenaje se mostró más tranquilo. Por otra parte la hermana de Daniel resaltó la fortaleza de su sobrina Michaela.

Y es que, para Ivette Bisogno la madurez y fortaleza de la pequeña hija de Daniel Bisogno es algo digno de admirar, ya que cuenta la hermana del fallecido conductor que fue la propia Michaela quien la consoló momentos después de la muerte de Daniel: “es muy inteligente y muy madura para su edad, me abrazó y me estaba consolando a mi y me dice: ‘mi papá va a estar bien, ya no está sufriendo’ y yo doblada y ella diciéndome esas cosas”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO