Avanza investigación sobre caso de joven asesinado por policías

CD. VICTORIA, Tam.- El Gobierno de Tamaulipas, hizo un posicionamiento ante la familia del menor Pedro Israel Malpica Domínguez, quien fue asesinado por elementos de la Guardia Estatal el 13 de octubre del 2024 en Reynosa.

El Secretario General de Gobierno, Héctor Villegas González, fue el encargado de explicar a la familia del menor el estado que guarda el caso, asegurando que no se solapará a nadie, informó que hay siete de ocho elementos identificados que se encuentran bajo proceso, enfrentando cargos, de acuerdo con la carpeta 376/2024, mientras uno más se ha sustraído de la justicia.

El menor manejaba una camioneta Ford Explorer y había acudido a cargar gasolina.

Cuando regresaba a su casa, los elementos estatales le dispararon, y se informó de manera oficial que los efectivos de Guardia Estatal perseguían a dos hombres armados, que circulaban a bordo de una camioneta y al marcarles el alto había huido, arrojando ponchallantas; señalando que al alcanzarlos, localizaron a un masculino sin vida, encontrando dentro de la unidad, cinco dosis de marihuana, 15 ponchallantas, un arma larga y 12 cargadores.

Los hechos fueron desmentidos por la madre del menor quien llegó al lugar, encontrando a su hijo sin vida a un costado de la camioneta, lo que compartió en un video, donde acusó a los efectivos de asesinar a su menor hijo.

“Ya no lo busquen, aquí está mi hijo, lo sacaron de aquí y me lo mataron, aquí. Ellos se dicen ser defensores, de qué?, si el chamaco no llevaba ni arma, no llevaba nada, esa es la justicia que tenemos”, señaló la señora Karina Domínguez Velazco.

Esto derivó en una nueva investigación, el Gobierno del Estado, reviró y reconoció que los elementos estatales habrían actuado sin seguir los protocolos.

El 6 de noviembre, la Fiscalía de Justicia del Estado informó que se había cumplimentado la orden de aprehensión contra Quintín “V” como probable responsable de homicidio calificado, ejercicio ilícito de servicio público y abuso de autoridad.

También fueron detenidos, Miguel Ángel ‘G’, Darío ‘L’, Cesar Julián ‘F’, Juan Jesús ‘R’, Osiel ‘E’, Josmar Magdiel ‘P’ y Luis Adolfo ‘C’, a quienes se acusó de los delitos de Ejercicio Ilícito de Servicio Público y Encubrimiento.

El juez de Control decretó entonces como medida cautelar, la presentación periódica ante la autoridad, prohibición de salir del estado y acercarse a la familia, sin embargo, uno de los elementos se sustrajo de la justicia y ya no se presentó a firmar.

Por Perla Reséndez