Claman justicia para su hija Edna a 2 años de su muerte

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Para exigir justicia por la muerte de su hija Edna Karen Hernández López ocurrida hace casi dos años, tras ser contagiada de meningitis en una clínica privada en Matamoros donde tras ser sometida a una liposucción, la joven de 23 años no se recuperó, y murió dos meses después, sus padres Agustín Hernández Cardona y Luz del Carmen López Gracia en conferencia de prensa pidieron se suspenda a los médicos responsables de suministrarle anestesia contaminada y que se les procese por homicidio culposo.

Procedentes de San Fernando, el matrimonio Hernández López denunciaron que su hija fue víctima de la meningitis que hubo en Matamoros en 2023, y que hasta la fecha existe un proceso abierto, pero no han definido nada, aparentemente no hay responsable de este hecho tan lamentable.

“Nos preocupa porque hay una responsabilidad por parte de la clínica y los medios , pero en el ministerio público, supuestamente no hay responsables, cuando si hay una responsabilidad que debe asumir la clínica que es donde debieron haber entregado el medicamento donde se aplicó la anestesia”.

“La meningitis le vino a raíz de una liposucción donde le inyectaron anestesia contaminada con un hongo que finalmente la mato el 17 de junio, ella se opera el 12 de abril, empieza a sentir malestares, el 17 de mayo la internamos en un hospital de Matamoros y el 17 de junio ella muere por este problema, la meningitis es muy difícil de tratar por lo que ella falleció, le hemos dado seguimiento al proceso, pero no han encontrado culpables” explicó Agustín Hernández.

Nos preocupa porque no solo falleció nuestra hija, en el tiempo que estuvo internada estimamos que había unas 16 muchachas que también murieron principalmente en Estados Unidos que es donde se encendió la alarma, salió en la prensa, eran todas las que se habían operado en las clínicas K-3 y River de Matamoros y son las que fueron motivo de una alerta sanitaria.

Fue a partir del 16 de mayo, se empezó a tratar, pero la enfermedad evoluciono ya que es difícil de controlar, y murió, ahora lo que nos preocupa es la justicia que no vemos que la quieran aplicar, se dijo que quieren resarcir los daños, pero la prioridad de nosotros es que se haga justicia.

Detalló que donde se operó y contagio de meningitis su hija fue en la clínica es la K-3 de Matamoros y el doctor que la operó es Luis Manuel Rivera de Anda, y la anestesióloga es Karina Treviño, el problema está entre la clínica y los medios que intervinieron a mi hija Edna Karen Hernández López, tenía 23 años, a ella la contagiaron en la clínica con la anestesia contaminada, en el acta de defunción señala que la causa fue meningitis.

Hay denuncia ante la fiscalía general del estado donde se afirma que no hay culpable porque no hay muestras de lo que le aplicaron a su hija para demostrar que estaba contaminado, hay cosas que no nos gustan le pedimos a la autoridad que se ponga a trabajar que nos haga justicia en el caso de nuestra hija.

Por Salvador Valadez C.