Despide Madero a 7 elementos viales

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Como parte de un proceso de ajuste y rotación de personal fueron despedidos 7 elementos de Tránsito y Vialidad durante los últimos días, en Ciudad Madero.

Héctor Marín Rodríguez, secretario del Ayuntamiento, informó: «Si así es, es cuestión de rotación y de personal, sí hay cese de 7 elementos, se les pagó su liquidación, no fue alguna denuncia con Contraloría, alguna denuncia pública, algún acto de corrupción que se haya comprobado, no fue así, no fue un despido, nada más fue una liquidación, se les pagaron todas sus prestaciones y salarios, pero bueno se dejó la relación laboral», dijo.

El funcionario, comentó que se acordó comenzar con el proceso de contratación de más personal, para solventar una situación de falta de elementos.

“Nos dio la convocatoria para nuevos elementos, la verdad es que queremos contratar alrededor de 40 elementos nuevos. Ahora tenemos 15 patrullas y tenemos 3 turnos»

MarÍn RodrÍguez, explicó, que se requiere contar con una cantidad mayor de elementos para atender las necesidades en materia de vialidad de la ciudad.

“Se quiere que esas 15 patrullas estén brindado abanderamientos, auxilios viales en los cruceros, que estén sirviendo a los percances viales y que realmente se sienta la ciudadanía más segura en el tema de vialidad, entonces para eso también necesitamos más elementos para poder cubrir en parejas las 15 patrullas a lo largo de 3 días y más aparte el tema de los peritos, entonces necesitamos alrededor de 40 elementos de tránsito», comentó.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón