Acusan al publicista de Christian Nodal de ser un estafador

MÉXICO.- Recientemente el famoso cantante de regional mexicano Christian Nodal llevo a cabo una rueda de prensa con la intensión de presentar a los miembros de su equipo, momento en el cual anunció la reintegración de su publicista Alex Jiménez, quien lo acompañó durante sus inicios de su trayectoria, a quien le dedicó una palabras.

Sin embargo, una intensa polémica se desato luego de que durante una entrevista con el periodista Javier Ceriani, la reconocida actriz Patricia Álvarez compartiera el testimonió de cuando dicha persona fue su mánager, asegurando que era un charlatán que incluso llegó a robarle dinero.

De acuerdo con lo dicho por Patricia Álvarez, Alex Jiménez le quedó a deber el dinero de al menos cuatro shows que ofreció cuando aún se desempeñaba como su mánager, mostrándose sorprendida ante la idea de que una celebridad de la talla de Christian Nodal confíe en una persona de poca monta.

«Era mi mánager, me manejó a mí. Me conseguía fechas, palenques, teatros del pueblo y de repente hice unas cuatro fechas y el tipo ya no me quiso pagar. Me mandó con una asistente, jamás me pagó, le rogué pero el tipo no me pagó. Es un hampón, que la gente tenga cuidado. Es increíble que un artista de este nivel como Nodal confíe en este charlatán», declaró.