Aniquilan al Verde

No cabe la menor duda que el gobierno de los Estados Unidos entiéndase el presidente DONALD TRUMP trae loco al mexicano entiéndase la presidenta CLAUDIA SHEIMBAUM PARDO por no decir que lo tiene literalmente de rodillas dígase si no, pues cuanta exigencia se le ocurre a TRUMP de inmediato se acata su instrucción, aunque en la narrativa diaria la doctora busque matizar la cruda realidad, los hechos la delatan, la histórica extradición de casi una treintena de “capos” pertenecientes a la delincuencia organizada es una clara muestra de lo que sucede en su gobierno.

Todo ello acontece justo cuando su gabinete de seguridad, cancillería, economía y hacienda entre otros altos funcionarios se reúnen con personajes claves de la administración como es el caso de MARCO RUBIO el poderoso Secretario de Estado del país norteamericano.

Sin embargo pese a las innumerables muestras del gobierno nacional por querer coordinarse con la política del vecino país y por ende llevar la fiesta en paz sobre todo en los asuntos que tienen que ver con migración y la entrada del fentanilo a los Estados Unidos, el presidente TRUMP continúa con la amenaza de aplicar los aranceles y otras medidas en contra de México a partir de cuatro marzo, así de mamilas, veremos que pasa luego de la reunión donde los funcionarios mexicanos no va a negociar sino a entregar los más que se pueda, al tiempo.

En tanto en el cambio de partido de las diputadas del verde que ahora se apuntan como recalcitrantes morenistas hay mucho de fondo, de arranque “convencieron” de la manera más burda a BLANCA ANZALDÚA NÁJERA, y a SILVIA ISABEL CHAVEZ GARAY para que abandonaran al mentado verde ecologista antes como se sabe, lo había hecho JUDITH KATALINA MENDEZ CEPEDA quien dice por cierto que es congruente con la decisión que tomó sabrá la dama lo que significa tal palabra, a juzgar por los hechos, queda claro que no tiene ni la menor idea, y de ello, hay constancia.

Nomas para empezar faltan a dos de los sagrados preceptos morenistas, no mentir y no traicionar, mintieron a su partido y traicionaron a quienes votaron por ellos, así de simple y todavía KATALINA busca ser la candidata a la alcaldía de Victoria, es en serio.

Por otro lado con la indigna desbandada y virtual desaparición del mapa político estatal del mentado partido, dejan sin margen de maniobra al ex gobernador del estado EUGENIO HERNANDEZ FLORES, quien desde hace ya un buen tiempo tejía la red con las más altas esferas del Verde Ecologista.

En fin, después del agandalle político nos preguntamos si sabía o sabe algo de todo este entuerto el titular del multicitado partido MANUEL MUÑOZ CANO.

En otro asunto aquí lo comentamos en repetidas ocasiones que el tema de las apuestas donde se involucra al equipo de fútbol “Correcaminos” de la UAT perteneciente a la Liga Expansión estaba muy lejos de concluir y de acuerdo a lo que sucede sin duda el escabroso asunto seguirá dando mucho de qué hablar.

En ese sentido la directiva titulada por JAVIER GARIBALDI ha dejado constancia que están dando todas las facilidades para que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones que crean pertinentes hacer y sobre todo que no queda ninguna duda de ello.

Lo siguiente será saber que determina la Fiscalía de Justicia respecto del polémico caso del cual ya tiene pleno conocimiento y que ha salido a la luz pública demostrando que este tipo de ilegalidades se practica desde hace tiempo, por eso decimos que aún hay mucho más del espinoso asunto, al tiempo.

En otras cosas si otra cosa no sucede este día maestros de varios municipios entre ellos H. Matamoros, Reynosa y Ciudad Victoria saldrán a las calles para manifestarse por la presunta Ley del ISSSTE y que a consideración de la grey magisterial afecta de manera general en sus cuotas sindicales.

En ese sentido nos informan que dentro de sus peticiones se encuentra no aumentar las cuotas so pretexto de mejorar el sistema y de infraestructura del ISSSTE en el país.

Lo más triste del asunto es quien debiera de dar la cara por el magisterio ALFONSO CEPEDA dirigente nacional del SNTE está bajo las órdenes del gobierno federal de tal manera que esperar que apoye a la base magisterial, ni pensarlo.

Caso contrario ocurre con la Coordinadora Nacional (CNTE) que desde hace días realiza toda clase de manifestaciones y toma de dependencias incluyendo la cámara de diputados en la Ciudad de México.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodríguez

Correo: maguilar96@hotmail.com