Efraín Juárez confirma su regreso a Pumas como DT

MÉXICO.- Efraín Juárez, el jugador mexicano que ahora está detrás del banquillo, dio a conocer que interrumpió sus vacaciones para convertirse en el próximo Director Técnico de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, su casa durante mucho tiempo cuando estuvo sobre las canchas.

El mexicano dio a conocer que se siente muy agradecido con las muestras de cariño que tiene de parte de todos los aficionados. También confirmó durante una entrevista con Claro Sports que al momento en que se dio por cerrado el trato, no pudo evitar que se le salieran las lágrimas.

«Agradecido por las muestras de cariño, estaba muy emocionado, muy emotivo, en estos días que hemos tratado de finiquitar todo, la verdad es que cuando se cerró prácticamente todo, salieron lágrimas porque regresar a tu casa es lo mejor, había tenido opciones de regresar al futbol mexicano y decliné»

Por otra parte, dio a conocer que ya había tenido otras ofertas del futbol nacional, mismas que decidió declinar porque no era el momento de volver. Claro que eso no le pasó con Pumas, pues no dudo en aceptar para que los universitarios puedan retomar el rumbo y volverse un equipo grande.

«Entendiendo lo que significa PUMAS, entendiendo lo que es mi casa, y por el momento que está pasando, he sido un tipo que estado agradecido con la institución y ahora que lo fácil es decir no porque la situación no es ideal, por todo lo que me ha dado, era el momento de poder contribuir con nuestro granito de arena para regresar a Pumas a lo que era»

¿Qué logros ha tenido Efraín Juárez?

Efraín Juárez Valdez es un exfutbolista y entrenador mexicano. Su carrera dentro de las canchas y los estadios inició en las fuerzas básicas del club representativo de la Universidad Nacional Autónoma de México, los PUMAS y debutó en el primer equipo en el año 2008. Un año después, ganó el título de Liga MX con Pumas.

Su trayectoria como jugador incluye equipos tanto nacionales como internacionales. Jugó para el Celtic FC de Escocia y el Real Zaragoza de España, y también formó parte de clubes mexicanos como el Club América y los Rayados de Monterrey. Fuera de México, participó en la Major League Soccer (MLS) con el Vancouver Whitecaps y finalizó su carrera en el Vålerenga Football de Noruega en 2019.

Juárez también tuvo una destacada participación en la Selección Mexicana. Ganó dos títulos de la Copa Oro de la Concacaf y fue parte del equipo que ganó la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de la FIFA en 2005. Es uno de los pocos jugadores que han conseguido todos estos logros a lo largo de su carrera.

Tras retirarse como futbolista profesional, Juárez se preparó para ser director técnico. Trabajó como auxiliar en el New York City de la MLS, equipo con el que ganó el campeonato de Estados Unidos en 2021. Pero inició su carrera como director técnico en 2024, cuando le dieron la oportunidad de dirigir al Atlético Nacional de Colombia, donde fue campeón de la Primera División y de la Copa Colombia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO