Microsoft cerrará Skype después 21 años

MÉXICO.- La plataforma de videollamadas de Microsoft, Skype, cesará sus operaciones después de 21 años de servicio. Mediante un comunicado oficial, la empresa de Redmond informó que, a partir del 5 de mayo, la aplicación dejará de estar disponible de manera definitiva.

Con el fin de garantizar que los usuarios no pierdan su medio de comunicación, la compañía explicó que los usuarios actuales de Skype podrán «migrar» a Teams, una aplicación con funciones similares para continuar realizando llamadas y manteniendo chats.

Skype fue lanzada en 2003 y, debido a su gran éxito, fue adquirida por Microsoft en 2011 por 8.500 millones de dólares. La plataforma se destacó por ser pionera en ofrecer videollamadas de alta calidad y estabilidad en una época en la que las conexiones a Internet eran más lentas y los cortes o fallos en las llamadas eran comunes. Este avance tecnológico fue clave para su rápida expansión, logrando captar millones de usuarios alrededor del mundo.

Skype estuvo disponible para los usuarios desde principios de los 2000 y rápidamente se convirtió en una de las plataformas de videollamadas más populares. No obstante, con la aparición de otras aplicaciones que ofrecen funciones similares, la atención que Skype había logrado captar comenzó a disminuir. Esta creciente competencia, junto con los cambios en las necesidades del mercado, llevó a Microsoft a tomar la decisión de cerrar la aplicación de manera definitiva.

Starting in May 2025, Skype will no longer be available. Over the coming days you can sign in to Microsoft Teams Free with your Skype account to stay connected with all your chats and contacts. Thank you for being part of Skype pic.twitter.com/EZ2wJLOQ1a

— Skype (@Skype) February 28, 2025