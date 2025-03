Primer carnaval conurbado

Es la primera ocasión que se realiza un carnaval conurbado en la zona sur de Tamaulipas, se inició con la quema del mal humor en el municipio de Altamira, a quienes tocará el primer recorrido de este viernes .

Los tres alcaldes: Mónica Villarreal de Tampico, Erasmo González de Madero y Armando Martínez de la comuna industrial, están dando una muestra muy clara de que están trabajando en equipo, donde está claro que los intereses de la región están muy por encima del ego o los celos políticos.

Están trabajando de la mano, dando resultados ,en tan solo cinco meses, de haber llegado a la silla, donde su triunfo representa mucho más que haber pintado de guinda las tres alcaldías.

Hoy se tiene una área metropolitana más fuerte y firme políticamente, donde por lo visto, los tres alcaldes en turno se estarán poniendo de acuerdo en los temas que sean necesarios.

La sinergia que están demostrando tener, van a dejar muchos beneficios para esta región, pues son muchos los temas que tienen en común y que tendrán que decidirlos de manera conjunta.

No hay antecedentes de un trabajo coordinado como lo están haciendo : Mónica, Erasmo y Armando, esto es algo que era urgente que se diera y lo lograron los guindas

Hoy , hasta en los discursos, se llaman y se saludan como hermanos, y pareciera muy exagerado, pero es la neta , existe una hermandad entre los municipios de Tampico, Madero y Altamira.

Durante muchos años y muchos alcaldes trataron de lograr esta unidad, lo intentaron pero no se logró mantener.

Hubo intentos tras intentos por parte de algunos personajes como Diego Alonso Hinojosa, Juan Genaro de la Portilla, Joaquín Hernández Correa, Oscar Pérez, Armando López, Lupe Galván, en sus épocas de presidentes municipales.

Pero, siempre, terminaron enojados, peleados, pateados y hasta mordiéndose entre ellos, por que todo mundo quería ser el líder del sur y tratar de ganar terreno en el mapa político.

Afortunadamente todo va por buen camino y las envidias ni conflictos tienen cabida en estos Gobiernos.

Y el Carnaval es solo una de las muchas acciones y obras que estarán realizando bajo esta bandera de hermandad.

Suena raro que el regidor de Morena en Tampico, Juan Pizaña (a quien solo en su casa lo conocen) sigue siendo el mismo edil gris y totalmente desconocido, pese a que tiene tres años cobrando y viviendo del presupuesto municipal,

El regidor ha demostrado ser un “enemigo” de los medios, pues siempre está atacando a las empresas que se dedican a esta labor, aunque irónicamente él muestra su frustración al hacerla de conductor en un podcast, aunque la neta hace puras payasadas, tiene una pésima dicción y dice las palabras todas mochas, hay que regresarlo al kínder para que no atropelle las

vocales.

Se la pasa cuestionando el presupuesto y el pago al servicio de publicidad, pero no cuestiona que en su salario y el del resto de sus compañeros del Cabildo se erogan más de 2 millones de pesos mensuales.

Además hasta le gusta llamarle “momias” a los medios de comunicación, no se cansa de decir burradas, en lugar de que se ponga a trabajar .

Este jueves el director del Tecnológico de Ciudad Madero, Juan Dionisio Cruz, hizo la entrega de computadoras, una unidad vehicular para los estudiantes, además de mobiliario por más de un millón de pesos de inversión, recursos provenientes de los ingresos propios y resultados den trabajo del funcionario federal.

