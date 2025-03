Dan de alta a 5 intoxicados

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El director del Hospital Infantil de Ciudad Victoria, Dr. Vicente Plascencia Valadez, informó que los cinco menores atendidos por un cuadro gastrointestinal fueron dados de alta la misma noche de su ingreso, ya que la afección que presentaron fue «muy, muy leve».

Según explicó, los pacientes recibieron tratamiento sintomático en el servicio de urgencias y, tras permanecer en observación un par de horas, fueron enviados a casa sin mayores complicaciones. «Fue un evento muy corto, de aproximadamente tres horas, incluyendo su tiempo en el hospital», señaló.

Respecto a la causa de la intoxicación, Plascencia Valadez indicó que no se tiene confirmación oficial sobre el origen del problema, aunque la información inicial apuntaba a que los menores habrían consumido alimentos dentro de su escuela.

«No puedo garantizar que haya sido cierto, pero esa fue la información que se nos dio», aclaró.

El director desmintió que alguno de los menores haya ingresado desmayado o en estado grave, y explicó que el uso de sillas de ruedas al momento del alta es un protocolo hospitalario, no una indicación de que los pacientes no pudieran caminar.

Sobre la frecuencia de estos casos en la ciudad, el médico aseguró que son «muy raros». Además, emitió una serie de recomendaciones a la población ante la llegada de las altas temperaturas, como evitar alimentos crudos o mal cocidos, consumir comida preparada en establecimientos regulados y mantener hábitos de higiene adecuados para prevenir enfermedades gastrointestinales.

Al ser cuestionado sobre el caso de un estudiante de la Secundaria General No. 3 que presuntamente habría sido hospitalizado tras sufrir una agresión dentro del plantel, Plascencia Valadez señaló que, si bien hubo varios ingresos ese día, no podía proporcionar detalles por motivos de confidencialidad médica. No obstante, afirmó que los casos de agresiones en el ámbito escolar son «muy raros» en la ciudad.

El llamado a la población, reiteró el director del nosocomio, es a extremar precauciones en la higiene y alimentación, especialmente en niños, para evitar situaciones similares en el futuro.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON