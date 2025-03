Exigen justicia tras muerte por meningitis

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La familia de Ena Kary Hernández López quien falleció luego de contraer meningits en una clínica en Matamoros a la que acudió a realizarse un procedimiento estético, están exigiendo que se haga justicia.

Juan Carlos Ruíz Andrade, asesor legal de la familia de Ana Kari, acusó que la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alto Impacto, está tratando de cerrar el caso sin la acusación a tres médicos y una anestesióloga, luego que en otros casos más, se ha llegado a acuerdos económicos con las familias para otorgar el perdón, lo que no acepta la familia.

El abogado explicó que por este caso se integró la carpeta de investigación 3/2023, misma que se desarrolla en la etapa de control de garantías, por lo que se han acumulado probanzas que acrediten la responsabilidad de los médicos y personal de salud que intervinieron en la cirugía estética de la joven de 29 años.

“El delito que se instruye contra los doctores es el de homicidio culposo”, por la negligencia en la que incurrieron, sin embargo, señala que el pasado mes de enero, al acudir con el ministerio público que lleva el caso, le informan que ya tienen un proyecto de resolución.

“Sin embargo, ese proyecto de resolución es el no ejercicio de la acción penal, por considerar que los actos de la carpeta de investigación no se encuentran satisfechos para articular el delito de homicidio culposo”.

Ruíz Andrade dijo que la familia no está de acuerdo con esta resolución, “creemos que la Fiscalía está buscando un acuerdo en lo oscurito con los doctores que participaron, tomando en consideración que hay más familias, pues en este caso hubo muchas familias afectadas”.

Explica que el registro con el que ellos cuentan es de 16 víctimas mortales por estos casos de meningitis, sin embargo, señala que los médicos han llegado a acuerdos reparatorios económicos con las familias para que les otorguen el perdón.

“Ese es el acuerdo que tienen, pagan 200, 300 mil pesos por una vida y ellos reciben a cambio el perdón del ofendido, no es el caso con mis representados, no están exigiendo una cantidad, están exigiendo justicia porque se cometió un homicidio”, señaló.

Según lo que les señala el ministerio público, al no contar con pruebas de que la anestesia que le aplicaron a Ena Kary fue la causante de la meningitis que derivó en su muerte, pues no se aseguraron más muestras, no se tiene la certeza de que eso lo provocó.

El representante legal de la familia comentó que los tres médicos y la anestesióloga señalados en estos casos, llevan su proceso en libertad y será el próximo viernes 28 de febrero ante un juez de control, donde se expondrá esta situación que consideran irregular por parte de la Fiscalía.

UNA HIJA AMOROSA Y TRABAJADORA

Agustín Hernández Cardona y Luz del Carmen López, papás de Ena Kary, recuerdan que su hija se sometió a un procedimiento estético en la clínica K3, el 12 de abril del 2023. Acusaron que los malos protocolos provocaron que Ena Kary se contagiara de meningitis fúngica que finalmente le causó la muerte el 17 de junio de ese mismo año.

La señora Lucy recuerda que su hija era muy activa, se había recibido como licenciada en Administración de Empresas, estudiando en Monterrey, por lo que enseguida se integró al negocio familiar, administrando la semillera, en la que también trabajan su esposo y otros dos hijos varones. Fueron unas amigas, quienes le recomendaron a un médico que atendía en esa clínica en el centro de Matamoros para realizarse una liposucción, recuerda que acompañó a su hija a citas previas, análisis y estuvieron acompañándola cuando se llevó a cabo el procedimiento.

Un día después salió de la clínica con un buen pronóstico del médico, quien indicó que todo había salido conforme al plan, “pero ella tuvo complicaciones a los cuatro días, le dolía la cabeza, no podía ver la luz porque le molestaba y caminaba encorbada”. Explica que la misma anestesióloga los refirió a un neurólogo allí en Matamoros, que le hizo estudios y determinó que era una migraña, sin embargo, tras un tratamiento semanal al que acudían, no vieron mejoría.

Recuerda que el 16 de mayo cuando los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, emitió una alerta, solicitando a quienes se hubieran sometido a algún tratamiento que involucrara una inyección epidural de un anestésico y presentaran síntomas de meningitis, acudieran a un servicio de emergencia hospitalaria para atenderlas.

Luego de darse a conocer algunos casos de mujeres afectadas por meningitis en ese país, en México también se presentaron, por lo que el Centro Quirúrgico River Side y la clínica K3, donde se operó Ena Kary, fueron clausurados.

El 17 de mayo, al acudir a su cita con el neurólogo, éste le recomienda que se interne para hacerle una punción lumbar (procedimiento en que se extrae una muestra de líquido cefalorraquídeo (LCR) de la columna), estudio que sale “anormal”. Tras permanecer hospitalizada 15 días, personal de Salud acude a realizarle el estudio, mismo que dio positivo a meningitis, por lo que la operan y aunque se vio grave, logró salir adelante.

Sin embargo, las complicaciones se presentaron y sus órganos empezaron a fallar, por lo que fue intubada, hasta que el 17 de junio les informaron que ya no tenía actividad cerebral, por lo que tuvieron que tomar la dificil decisión de desconectarla. “Yo como madre pido justicia, solamente el que sabe qué es perder un hijo, lo entiende, nuestra vida cambió”, dice con lágrimas en sus ojos Lucy.

POR PERLA RESÉNDEZ