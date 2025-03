VIDEO: Maestra denuncia acoso por parte de un alumno de secundaria y su madre

MÉXICO.- Una maestra del municipio de Huixquilucan, en el Estado de México, se volvió viral en redes sociales luego de que denunció estar siendo víctima de acoso por parte de un alumno y su madre. La mujer, quien se identificó como Zuemy Flores, aseveró que lleva más de una década dedicándose a la educación y que nunca había enfrentando una situación similar a la que actualmente está viviendo; en este sentido, la docente hizo un llamado a las autoridades para que la ayuden a resolver su situación y garantizar su seguridad.

«Durante 12 años de mi vida me he dedicado a la docencia«, se oye decir a la maestra. En medio de las lágrimas, la docente puntualizó que actualmente está viviendo un momento muy crítico, pues ha estado recibiendo amenazas de muerte por parte de un alumno y su familia: «soy víctima de acoso, hostigamiento y amenazas por parte de un alumno a quien me referiré como E.S», lamentó Zuemy Flores.

Sin dar muchos detalles, la maestra enfatizó que este alumno la ha estado amenazando y ha puesto en peligro a su esposo e hija, una niña de solo 3 años d edad. «No soy libre de andar por la calle, de ir sola al estacionamiento cuando mi jornada termina, no puedo ir siquiera al baño si no es en compañía de alguien, no puedo hablar con nadie por miedo a represalias de esta señora y su hijo», enfatizó la docente en su grabación.

Maestra asegura que ya denunció a sus agresores

Zuemy Flores recalcó que presentó una denuncia por estos constantes acosos: «me he dirigido a todas las autoridades competentes para exponer mi caso. Interpuse una denuncia penal por los actos de acoso, hostigamiento y difamación que esta señora y su hijo han hecho en mi contra. Sin embargo, la situación persiste y ya no sé qué hacer, por eso, me he visto en la necesidad de pedir ayuda a través de este medio, a todas las autoridades y medios de comunicación», dijo.

En su video, la maestra aprovechó para pedir el apoyo de la gobernadora del estado, Delfina Gómez: «Hago un llamado a la gobernadora del Estado de México, a la maestra Delfina Gómez; al fiscal de justicia del Estado de México; al titular de la Secretaría de Educación del Estado de México; y a todas las autoridades competentes, para que intervengan y me den el respaldo y protección que tanto necesito (…) basta de impunidad para seguir educando sin miedo», puntualizó la docente en su grabación.

Presidenta municipal de Huixquilucan garantiza apoyo para la maestra

La presidenta municipal de Huixquilucan aseguró que apoyará a la maestra. Foto: Facebook / Romina Contreras.

Luego de que e video de la maestra se volvió viral en redes sociales, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, compartió un mensaje en sus redes sociales, donde aseguró que está ayudando a Zuemy Flores para detener el acoso que ha estado viviendo en los últimos meses: «desde el primer momento en que tuvimos conocimiento de la denuncia hecha a través de redes sociales, por parte de la maestra Zuemy Flores, buscamos establecer comunicación con ella para brindarle todo el acompañamiento que requiera por parte del gobierno municipal».

Contreras Carrasco agregó que su administración hará todo lo que esté «a nuestro alcance para que haya justicia y ella pueda realizar sus actividades de forma segura». En redes sociales, decenas de personas han pedido que el crimen no quede impune y que los agresores de la maestra enfrenten a la justicia por sus acciones.

