Marc Anthony se molesta tras recibir botellazo en concierto

Durante un reciente concierto en Barranquilla, Colombia, en el marco de la Feria de las Flores, Marc Anthony vivió un momento incómodo cuando un asistente del público le lanzó una botella.

El incidente ocurrió mientras el cantante interpretaba una de sus canciones, provocando su enojo y una fuerte reacción en el escenario.

El hecho quedó registrado en varios videos que rápidamente se hicieron virales en redes sociales. En las imágenes se puede ver cómo la botella golpea la pierna del artista, quien detiene su presentación para pedir respeto a los asistentes y exigir que la persona responsable se identifique.

El problema inició cuando Marc Anthony pidió aguardiente al público como parte de la interacción con sus seguidores. Sin embargo, alguien tomó su petición demasiado literal y le arrojó una botella, impactándolo en la pierna.

El cantante, visiblemente molesto, trató de calmar a la audiencia, pero no pudo ocultar su enfado. Se quitó sus lentes oscuros y, en un gesto de frustración, los arrojó al suelo. Luego, intentó relajar el ambiente dirigiéndose a los asistentes.

«No tiren, yo me los compro», sugiriendo que no era necesario que le lanzaran objetos desde el público.

Aunque intentó retomar el espectáculo con calma, el cantante no pudo contener su molestia y exigió que la persona que le lanzó la botella «diera la cara».

Con un tono serio, recordó su respeto y cariño por Colombia, pero dejó claro que no tolerará faltas de respeto.

«Les voy a decir algo. El que me tiró la botella que tenga los cojones de decirme quién era, cojones. Oíste, no, no, no, aquí no. Siempre les he respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo, pal’ carajo», expresó.

A pesar del incómodo momento, Marc Anthony continuó con su presentación y demostró su profesionalismo, evitando que el altercado opacara el espectáculo.

Hasta el momento, no se ha identificado al responsable del incidente, pero la situación generó debate en redes sobre el comportamiento del público en los conciertos.

🇨🇴 | Marc Anthony interrumpe su concierto en Barranquilla tras recibir un botellazo. Visiblemente molesto, desafió al responsable y luego continuó con el show, reafirmando su cariño por Colombia.

pic.twitter.com/brNttN9wxQ — UHN PLUS (@UHN_Plus) March 3, 2025

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR