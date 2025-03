VIDEO: Maestra que denunció acoso por parte de un alumno y su madre revela que la reubicaron de escuela

En días recientes ganó popularidad el caso de la maestra Zuemy Flores, quien denunció estar siendo víctima de acoso, hostigamiento y amenazas, por parte de un alumno de secundaria y su madre. Ahora, en un nuevo video -compartido por la docente- se dio a conocer que la mujer ya recibió medidas de seguridad por parte de las autoridades del Estado de México, aunque tendrá que ser reubicada de su centro de trabajo, por lo que tendrá que abandonar la escuela donde ha enseñado por más de una década.

De acuerdo con lo dicho en el nuevo video de la maestra Zuemy, ella ha contado con el apoyo de las autoridades municipales de Huixquilucan, municipio donde se localiza la secundaria donde ella solía trabajar y donde se presentó el presunto caso de acoso: «mi caso ha avanzado y es gracias a ustedes y esa difusión que hacen en redes sociales», sentenció la docente en el video que compartió en sus redes sociales.

«Reconozco la disposición del gobierno municipal de Huixquilucan por atender mi caso. Gracias a esta colaboración ha habido un acercamiento con la Fiscalía de Género y hoy mi caso está siendo tratado con la seriedad y responsabilidad que merece. Actualmente, mi familia y yo ya tenemos medidas de protección», dijo la maestra tras agradecer el apoyo que ha estado recibiendo de autoridades, sociedad civil y medios de comunicación.

Maestra Zuemy asegura que será reubicada de escuela

Durante el video, la maestra Zuemy informó que está en espera de ser reubicada de secundaria donde ocurrió el acoso, esto como parte de las medidas de protección que las autoridades le han brindado: también, se han acercado autoridades educativas estatales para coordinar detalles sobre mi reubicación, que, aunque sea un tema que me duele, porque, como le he expresado, amo mucho mi escuela, es una medida necesaria para garantizar mi bienestar», sentenció.

Finalmente, la maestra dijo que seguirá presionando a las autoridades para que sigan investigando y para que hayan acciones penales cintra las personas implicadas en su caso de acoso. Agregó que ella seguirá alzando la voz, por ella y por otras docentes que podrían estar pasando por alguna situación similar:

«Hoy me doy cuenta que no estoy sola, que mi voz es la de todos ustedes, que mi historia es la de todas aquellas personas que han vivido la violencia, el acoso y la indiferencia. Hoy me doy cuenta de la importancia de hacer comunidad y de mantenernos unidos. Gracias y no vamos a parar hasta que haya justicia».

¿Qué le pasó a la maestra Zuemy?

Zuemy Anette Flores Rondín, maestra de educación secundaria, sufre agresiones psicológicas,

ataques, intimidaciones, así como amenazas directas y acoso laboral constantes por parte de un alumno y su madre. 🧵 pic.twitter.com/BrAko1ivMM — Edgar Ledesma (@ledesma13) February 28, 2025

El pasado jueves 28 de febrero, la maestra Zuemy compartió un fuerte video en sus redes sociales, donde compartió estar siendo víctima de acoso, hostigamiento y amenazas, por parte de uno de sus alumnos y su madre. La educadora dijo temer por su integridad y la de su familia, puesto que sus agresores la habrían estado amenazando. En su grabación, la maestra pedía el apoyo de las autoridades, pues argumentaba que ya llevaba tiempo siendo víctima de estas personas.

Luego de la grabación de la docente, Romina Contreras Carrasco – presidenta municipal de Huixquilucan – informó que se le brindó apoyo a la maestra para poder frenar el acoso que había denunciado: «desde el primer momento en que tuvimos conocimiento de la denuncia hecha a través de redes sociales, por parte de la maestra Zuemy Flores, buscamos establecer comunicación con ella para brindarle todo el acompañamiento que requiera por parte del gobierno municipal», sentenció Contreras Carrasco en una de sus publicaciones más recientes en redes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO