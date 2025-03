Así se debe cocinar el pescado para subir las defensas

¡Llegó el calor! Aunque la primavera inicia oficialmente hasta el próximo 21 de marzo, su clima lleno de Sol y altas temperaturas sin importar la hora ya comienza a sentirse y con ello nuestra emoción por disfrutar de la temporada; sin embargo, así como es un momento de goce en el que la ropa y las bebidas frescas son las grandes protagonistas, lo cierto es que también es un momento en el que tenemos que cuidar de nuestra salud y la razón es muy simple: la gripe de calor.

Un error muy común es pensar que las enfermedades en las vías respiratorias únicamente se presentan durante el invierno y por el frío al que nos exponemos, pero lo cierto es que durante las temporadas de primavera y verano también aumentan los contagios. Pues durante estos meses del año nos enfrentamos a nuevos virus que están listos para dañar nuestro sistema inmune, eso sin mencionar los cambios constantes de clima a los que nos exponemos por ejemplo, al pasar un buen rato en un lugar con aire acondicionado y después enfrentarnos al calorón del exterior.

Afortunadamente, la gripe de calor es algo que podemos evitar y la forma más segura de hacerlo es con nuestra alimentación; para nadie es secreto que lo que comemos es pieza clave para nuestra salud, ya que nos ayuda a prevenir o combatir enfermedades. En el caso de las afecciones en las vías respiratorias durante los meses más calurosos del año, los expertos recomiendan comer pescado, pues sus nutrientes ayudan a subir las defensas y por lo tanto, reducir el riesgo de enfermarnos.

Así que si quieres disfrutar de los días soleados y el calor sin ningún síntoma de gripe como puede ser el dolor de cabeza, la congestión nasal, el cuerpo portado o los estornudos, aquí te contamos cómo puedes cocinar el pescado para que aproveches todos sus nutrientes. ¡Agrégalo a tu dieta!, y no olvides comprar esta proteína muy fresca para aprovecharla al máximo.

¿Qué es bueno para la gripe por calor?

Existen muchas formas de preparar el pescado y los platillos varían según el tipo de proteína que se utilice, sin embargo, existen «reglas» claras recomendadas por los profesionales de la salud para así aprovechar todos sus nutrientes y beneficios a nuestro favor. De acuerdo con Mayo Clinic, lo ideal es cocinar el pescado al menos dos veces a la semana, ya que de esta manera se reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardiacas.

Sobre esto último, el sitio experto en medicina aclara que los adultos deben de comer a la semana dos raciones de pescado y que una ración equivale a 113 gramos de pescado; sin embargo, antes de hacer cambios en tu dieta es importante que consultes a un profesional de la salud que te oriente en tu caso particular. Recuerda que existen contraindicaciones y recomendaciones, por ejemplo, para las personas con alguna enfermedad o que están embarazadas.

Los pescados más recomendados son:

Arenque

Atún

Bacalao

Caballa

Salmón

Sardinas

Trucha de lago

¿Cuando uno está con gripe, puede comer pescado?

El pescado, al igual que otros mariscos son alimentos muy recomendados por los profesionales de la salud, quienes recuerdan que sus nutrientes son esenciales para proteger a nuestro sistema inmune y al organismo entero, pues así como puede ayudar a reducir el riesgo o compartir un resfriado común, también protege nuestro corazón y evita escenarios trágicos como un infarto. Es por ello que sí, se recomienda el consumo de este tipo de proteína cuando un paciente tiene gripe.

Cabe destacar que los pescados también son ricos en vitamina C, un nutriente que el cuerpo necesita para reducir el riesgo y duración de un resfriado común; sin embargo, se debe de recordar también que esta evidencia cuenta con algunos sesgos. De acuerdo con MedlinePlus, «las grandes dosis de vitamina C no protegen de contraerlo». Asimismo, esta vitamina tiene contraindicaciones, así que consulta a tu médico.

¿Qué beneficios y nutrientes nos aporta el pescado?

Una de las principales razones por las que se recomienda incluir el pescado a nuestra dieta es porque se trata de una proteína rica en vitamina A, misma que también se conoce como un antioxidante natural y que es de mucha ayuda en el cuidado de nuestra salud. Estudios han demostrado que el consumo de este alimento fortalece el sistema inmunológico, además del cardiovascular y el nervioso. También se sabe que su consumo puede ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer como el de próstata.

Entre sus nutrientes destacan algunos minerales esenciales para el funcionamiento de nuestro organismo como es el caso del calcio, zinc, magnesio y yodo. Por otro lado, es riso en Omega-3, es decir, el grupo de ácidos grasos que también debemos incluir en nuestra alimentación y que cuidan de nuestro corazón. De acuerdo con Mayo Clinic, algunos de los beneficios sobre esto último son:

Bajar los triglicéridos altos en la sangre

Reducir la presión arterial.

