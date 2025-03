El desafuero de Ismael

Si como todo hace indicar, son sólidos los expedientes de la Fiscalía Anticorrupción que involucran a Ismael García Cabeza de Vaca en diversos delitos relacionados con el saqueo del presupuesto público, será cuestión de días para que la Comisión Instructora del Congreso reciba la solicitud de desafuero.

Luego, sería un mero trámite la aprobación de la solicitud de procedencia que tampoco debería demorarse mucho tiempo.

La ley indica que la Fiscalía deberá formular la solicitud al Congreso, y esta se turnará a la Comisión Instructora, para que inicie el procedimiento previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Luego se radicará el asunto y se dará visto al acusado, para que se defienda de la manera que considere.

Una vez escuchado su descargo y demás alegatos, los legisladores de la comisión votarán para emitir un dictamen que después será llevado al Pleno.

En ninguna de las dos instancias hay mayores riesgos de que pudiera frenarse la aprobación del desafuero.

En la Comisión Instructora, cinco de los siete integrantes pertenecen a Morena y al PT, mientras que solo hay una panista.

Y en el Pleno, morenistas y aliados cuentan si problemas con la mayoría calificada que requieren para avalar la procedencia solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, tras lo cual podrá procederse legalmente contra el diputado reynosense.

Después, entonces sí, vendrá un proceso interesante, porque por su doble nacionalidad y su residencia en Estados Unidos, es muy probable que Ismael aplique la misma operación huida que utilizó su hermano, unos días antes antes de dejar la gubernatura.

Si en estos momentos, es difícil encontrarlo en territorio mexicano, sobra advertir que el ex senador y actual diputado local, se cuidará mucho de resguardarse en suelo estadunidense para evitar que se cumpla una eventual orden de aprehensión.

La bancada panista entrará en una situación todavía más compleja que la que vive actualmente, pues ante la inhabilitación de Ismael, su lugar debería ser ocupado por su suplente, Jesús Alberto Salazar.

El problema es que el ex Secretario de Administración, es uno de los que se encuentran vinculados a proceso. En su caso, por compras irregulares por un monto que ascendería a 125 millones de pesos.

En todo caso, para sus compañeros de grupo parlamentario en el Congreso no resultaría dolorosa la pérdida de uno de los suyos, pues sobran testimonios de que en los últimos meses se ha fracturado la relación de Ismael con el resto de los diputados panistas.

Tienen suerte: parece que muy pronto se van a librar de él.

POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES