Las cuentas de la Contralora si se ven desde el ángulo del positivismo son muy buenas, pero también hay diversos puntos que nada más no encajan.

Sí, es muy positivo castigar los actos de corrupción que cometieron los cabecistas, quienes cometieron un desfalco por miles de millones de pesos.

El desvió es asombroso en la administración estatal, donde los hermanos FRANCISCO JAVIER, ISMAEL y JOSÉ MANUEL se distribuyeron las dependencias donde impusieron su coto de poder.

Por ejemplo, JOSÉ MANUEL detrás de la obra pública, contratos, diezmos y otros actos irregulares se aprobaban a través de la extitular de Obras Públicas, CECILIA DEL ALTO, estaban bajo su supervisión e instrucción.

Existen muchas conexiones que llevan hacía JOSÉ MANUEL y CECILIA, los auditores e investigadores ya empezaron a seguir la ruta del dinero, pero ambos personajes no parecen ni preocupados, al menos la ex titular de la SOP presume su vida millonaria.

La Contralora NORMA ANGÉLIDA PEDRAZA MELO anunció que inhabilitó a 54 ex funcionarios de la administración que encabezó CABAZA DE VACA.

Fueron inhabilitados 33 por no presentar su declaración patrimonial al final de su encargo y 21 ex burócratas de primer y segundo nivel por incurrir en irregularidades que conllevan expedientes legales.

Sin embargo, en la actual administración, no hay ningún servidor público inhabilitado, ya que los procesos se encuentran en la fase de investigación administrativa en diferentes dependencias y entidades.

Los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa o EPRAS, como los conocen los contralores, son el resultado de quejas y denuncias presentadas por ciudadanos o auditorias de los fiscalizadores externos y de las propias contralorías internas.

Son varias investigaciones en proceso, de acuerdo a la información de la contralora PEDRAZA MELO, donde hasta el momento se abrieron mil 995 EPRAS, pero explica que muchos corresponden a los descubrimientos que dieron vista los titulares de las dependencias y entidades

Hasta el momento se presentaron cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República y 12 ante la Fiscalía Anticorrupción.

Pero, la pregunta es porque no ha sido inhabilitado, por lo menos, el ex alcalde de ciudad Victoria, XICO GONZÁLEZ URESTI, cuyo saqueo realizado en ciudad Victoria sería de cientos de millones de pesos, solamente en la Comapa Victoria hay un faltante de más de 200 millones de pesos.

Claro, al menos que XICO sea testigo protegido de la 4T y sea quien entrega a sus cómplices a cambio de su pellejo, por ello lo conservan como en la nómina estatal con un salario magnifico.

La Comapa Victoria, por cierto, era la caja chica del diputado ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, sobre quien hay denuncias por delitos relacionados con delincuencia organizada, con el uso de recursos de procedencia ilícita, esto está puesto en conocimiento de autoridades tanto estatales como federales, por lo que se generaron órdenes de aprehensión las cuales serían ejecutadas una vez que se proceda al desafuero del panista.

ISMAEL debe planear su huida, sabe que van en serio, delitos que cometió son diversos, que existen elementos para procesarlo. Saqueo Comapas, UAT y Secretaria de Salud, esas eran las dependencias que le tocaban como parte del botín.

No es perseguido político, es simplemente un ladrón millonario, que ahora muge dolido a punto de perder todo lo que un día obtuvo con amenazas, extorsión y tráfico de influencias.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.