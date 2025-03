Maribel Guardia sí tiene orden de restricción para no acercarse a su nieto: abogado

Este fin de semana el caso de Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la custodia del pequeño José Julián dio de qué hablar, ya que las autoridades acudieron a la casa de la actriz por el niño y así entregarlo a su mamá.

Tras esto, se aseguró que un juez había emitido una orden de restricción en contra de Maribel Guardia para que no se acercara a su nieto, algo que el abogado de la actriz ya confirmó.

En una entrevista el abogado de Maribel Guardia, Alejandro Jiménez, fue cuestionado sobre el caso de la actriz e Imelda Tuñón y señaló que la intención de la famosa nunca ha sido quedarse con su nieto y alejarlo de su madre.

“La señora Maribel no quiere quedarse con el niño, no quiere arrebatarle el niño a su familia, a su mamá, quiere protegerlo de ella. Hay unas cuestiones que no puedo ventilar, pero ella quiere velar por la seguridad del niño”.

El defensor legal de Maribel Guardia negó que Imelda Tuñón ya tenga la custodia del niño.

“No, esto apenas comienza y la estrategia no la puedo revelar”.

Maribel Guardia sí tiene una orden de restricción

El abogado de Maribel Guardia confirmó que sí existe una orden de restricción contra la actriz para que no se acerque a su nieto, sin embargo, señaló que no está conforme a derecho.

“Sí es cierto, totalmente improcedente, pero lamentablemente el niño es que el que está de por medio”.

Finalmente, explicó que sí es posible que se pongan ciertas restricciones contra Maribel Guardia, pero están haciendo lo posible para demostrar que aparentemente el niño no está seguro al lado de su madre.

“Legalmente o ilegalmente sí lo pueden hacer porque la mamá siempre será la mamá, pero aquí hay ciertas excepciones y el niño está en las manos de la mamá y en peligro. La evidencia es muy clara y se demostrará al final que el niño tiene que estar en un lugar seguro”.

