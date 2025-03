¿Quién persigue a quién?

En el discurso, la denuncia de persecución política no se escucha mal, hay casos donde se puede justificar.

Cuando se escucha por parte del diputado local Ismel García Cabeza de Vaca, pues entonces habrá que recordar varias historias.

Por ejemplo, cómo se sentirá en este momento el ex gobernador Eugenio Hernández Flores, cuando escucha a Ismael y al PAN.

Qué criterio pudiera emitir el actual Presidente Municipal de Victoria Eduardo Gattás, que por dos años no pudo gobernar por ser un perseguido del gobierno panista.

Incluso el mismo Oscar Almaraz que, junto con sus operadores políticos, se vió obligado para militar en el PAN y evitar la cárcel para hacer ganar a los candidatos panistas.

Algo similar hizo Adrian Oseguera ex alcalde de Ciudad Madero para evitar ir a la cárcel y fraguó todo un ‘golpe de estado’ desde la conformación de los candidatos a diputados locales de Morena y PT para que posteriormente, decidieron brincar al PAN en la legislatura anterior, y con ello, mantener el bloqueo de reformas en contra del gobierno actual y que permitió ganar tiempo a los hermanos Cabeza de Vaca.

Aún más, el propio Makito Peña Ortíz, actual Presidente Municipal de Reynosa que hasta una orden de aprehensión se liberó para detenerlo.

O la misma Alcaldesa de Nuevo Laredo Carmen Lilia Canturosas que, no solo vivió la persecución política y criminal, el mismo dia de las elección el entonces Auditor Jorge Espino Ascanio ordenó la auditoría y sin pasar por alto la persecución judicial que vivió Carlos Canturosas hermano de Carmen Lilia y ex alcalde de Nuevo Laredo.

No hay que pasar por alto, la guerra sucia que vivió el Alcalde de Ciudad Madero Erasmo González Robledo.

Qué pensarán los empresarios, los ex presidentes municipales que se vieron obligados apoyar al PAN para no ser sujetos de procesos judiciales o con la creación de expedientes falsos.

Hoy mismo, los Agentes del Ministerio Público y Jueces que han podido platicar las historias negras del panismo, para poder inventar expedientes y encerrar a sus adversarios o bien, hacer huir, decidieron renunciar.

Esas persecuciones se podrán considerar igual, cuando existen señalamientos de los saqueos en los que se le está involucrando a Ismael García Cabeza de Vaca?.

Sus adversarios vivieron realmente una persecución, pero al interior del PAN, hay que recordar los casos de la ex diputada sin partido Sandrá Luz García que a gritos del entonces senador del PAN, la corrió del partido, sin pasar lo que pasó con las diputadas Mireya González Zúñiga, Danya Aguilar Orozco o lo que vivió la también ex diputada Nora Gómez González, quien enfrentó hasta un proceso de expulsión.

Incluso el desprecio y la ingratitud que recibió Francisco “Kiko” Elizondo de los Cabeza de Vaca, entre muchos otros panistas que incluso, quedaron excluidos de formar parte del gobierno panista.

El legislador del PAN, debió haber salido hoy a informar que está dispuesto a enfrentar los señalamientos y derrumbar las acusaciones que dice, forma parte de la persecución política.

Como ahora el desafuero toca a las puertas del diputado local panista Ismael García Cabeza de Vaca y ya sin inmunidad legislativa, enfrentará todos los cargos de los que se le acusa, ilícitos cometidos durante el sexenio de su hermano Francisco García Cabeza de Vaca.

Red Mujeres

Periodistas

Hace unos días Cynthia Gallardo Guerrero, reportera de MVS Radio y colaboradora en diversos medios digitales, tomó protesta como coordinadora de la Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas.

Cynthia Gallardo, es una mujer periodista muy activa y siempre ha dejado ver su profesionalismo en su trabajo y seguramente en esta nueva etapa, lo va ratificar.

Sabe ser gestora, aliada, solidaria y en especial, es un gran ser humano y ahora que está rodeada de un gran equipo, con seguridad las cosas saldrán de lo mejor.

En este evento realizado en Tampico estuvieron presentes las fundadores de la Red de Mujeres Periodistas Rosa María Rodríguez Quintanilla y Dora Alicia De la Cruz García, quienes hace más de 20 años establecieron este espacio con el objetivo de fortalecer la profesionalización de las periodistas, abordar y visibilizar con sensibilidad temas que afectan a mujeres, niñas y niños.

Asimismo, hizo un reconocimiento especial a Silvia Mejía Elías, fundadora de la Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas, quien ha trabajado para impulsar la perspectiva de género en el periodismo.

POR ARTURO ROSAS H.