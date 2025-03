Termina el plazo, ¿y ahora?

Tácticas que se repiten. Cuando ocurrió el secuestro del MAYO ZAMBADA, al día siguiente, el entonces presidente LÓPEZ OBRADOR parecía empeñado en cantar el “yo no fui”, como un mantram que veríamos repetir una y otra vez, durante varias semanas.

Temor basado un conjeturas razonables. Al quedar en entredicho la estrategia de “abrazos no balazos”, la decepción de los “mayos” podría incitarlos a buscar venganza. Y en ello suelen ser letales.

Importa recordar esto ahora que distintas instancias ajenas a CLAUDIA SHEINBAUM asumen de manera pública la responsabilidad por el traslado de 29 capos a Estados Unidos.

Al arranque del operativo penitenciario, el traslado y entrega de los cautivos a la justicia gringa fueron justificados como una decisión adoptada en exclusiva por el gabinete de seguridad (SSPC, SEDENA, SEMAR, GN y FJR) insistiendo en que el plan se armó sin la participación de la Presidenta.

Y luego, desde Washington, DONALD TRUMP fanfarroneó por el éxito de la operación, como hazaña de su gobierno y sin reconocer crédito alguno a la doctora SHEINBAUM.

Coincidencia en la narrativa, viniendo de fuentes tan diferentes. Verdad o mentira, queda claro que se trató de una responsabilidad de carácter institucional, donde el éxito individual cuenta menos y se aprecia más el trabajo gubernamental en su conjunto.

Pero fue también un esfuerzo binacional, si observamos que el día de los hechos, todo el gabinete de seguridad (a excepción de ROSA ICELA, de SEGOB) estaba reunido en Washington con MARCO RUBIO, titular del Departamento de Estado.



PLAN CONJUNTO

Por fuerza hubo acuerdo. México aportó las tareas de extracción y transporte. A los gringos les tocó la etapa complementaria de entrega-recepción y la tarea de dispersar la preciada carga en prisiones de siete ciudades.

Allá fueron internados, con su respectivo trabajo de identificación (dactilar, ocular, genética), chequeo médico y medidas de higiene. Además de ubicarlos en crujías específicas de alta seguridad. Ante huéspedes de indudable peligrosidad, los carceleros gringos no se tientan el corazón y actúan con mucha severidad.

La logística, pues, fue binacional, incluso podría haber empezado antes del envío. Desde la elección de los 29 reos, entre una lista mayor de prospectos. Quizás buscaron conformar una selección representativa de las principales organizaciones delictivas.

Con algunas ausencias, como el Cártel de Tijuana, donde la familia ARELLANO se encuentra en franco declive. Y grupos recientes que surgieron de CALDERÓN para acá, esas bandas de Guerrero que antes fueron ayudantes de los BELTRÁN LEYVA, un clan ya desarticulado.

Otro subproducto de los BELTRÁN, llamado “La Barredora” y formado por expolicías, nació en Guerrero y se mudó a Tabasco, con presencia también en Puebla, entre otras entidades.



LOS ELEGIDOS

La pregunta obligada es quienes y con qué criterio seleccionaron a esos 29 jefes. Es decir, quién o quiénes palomearon dicha lista, ¿hubo excepciones no incluidas, a pesar de su alta jerarquía en los mandos delictivos?

Al igual que el “Operativo Enjambre” en Edomex, coordinado por GARCÍA HARFUCH, la gente pregunta si se trata de casos aislados o estamos ante una política diferente.

Y también si cabe esperar nuevas cuerdas de celebridades penitenciarias. La opinión pública se observa hoy muy exaltada en estos temas. Asumen, por ejemplo, que la siguiente remesa será de políticos.

Aunque resulta difícil predecir una decisión así. La impresión es que la ofrenda de presidiarios se está enviando como placebo. Como un reemplazo, para no mandar políticos cuyo sacrificio podría generar inestabilidad al país.

Por supuesto, el mastodonte rubio nada sabe de agradecimientos. Siempre quiere más y esa gula insaciable se comprueba observando su comportamiento ante Ucrania. En su estrategia de chantaje “no tiene llenadera”, escribió ROSARIO ROBLES este domingo en EL UNIVERSAL.

Como depredador, DONALD resulta insaciable. Podría incluso cantar igual que MICK JAGGER (“I Can’t Get No Satisfaction“) y exigir siempre más. O peor, ya que agotó sus dos periodos de ley, puede actuar más impulsivo y voraz que nunca, si además recordamos que tiene el control de ambas cámaras y la corte.



AUTOCONTROL

Analistas mexicanos han comparado el comportamiento de TRUMP ante Ucrania, la Unión Europea, Canadá, México y Panamá, como el equivalente a una estrategia de extorsión, venta de protección y cobro de piso. Entre amenazas y pensando solo en su conveniencia.

En fin, el tiempo se fue volando y este martes 4 de marzo se cumple el mes de gracia otorgado por DONALD para aplicar (o no) su plan arancelario, en función de los resultados que ofreciera México en su lucha contra la delincuencia y el freno al fentanilo.

En plena víspera, este lunes la doctora SHEINBAUM se mostró relajada y sonriente. Presumió tener “plan A, plan B, plan C y plan D”, en prevención a las cambiantes exigencias de la Casa Blanca.

-“En esto hay que tener temple”, insistió CLAUDIA ante los reporteros, citando luego con expresión risueña la conocida frase de un personaje radiofónico de los años sesenta:

-“Serenidad y paciencia, mi querido SOLÍN, diría KALIMÁN.”

Mucha paciencia, en efecto. Repasando otras frases famosas (“quotes”) del mismo caballero, cabría añadir que “quien domina la mente, lo domina todo». Pronto sabremos si el probado autocontrol de la doctora y el célebre autodominio de KALIMÁN fueron suficientes.



POR CARLOS LÓPEZ ARRIAGA

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com