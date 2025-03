Bárbara Mori cuenta su experiencia al consumir ayahuasca

Recientemente usuarios de las redes revivieron la ocasión en la que la famosa actriz Bárbara Mori asistió como invitada al podcast «Sensibles y chingonxs», en donde habló de manera abierta sobre su experiencia al consumir ayahuasca durante un viaje a Perú, siendo ese uno de los momentos que marcarían su vida para siempre al verse obligada a confrontar a sus «peores demonios».

Según explicó, se internó dentro de las profundidades de la Selva inundable de Iquitos durante 12 días, tiempo en el cual formó parte de diversas ceremonias nocturnas en donde enfrento sus más grandes temores a trabes de sesiones con la bebida psicoactiva, sintiendo que se liberaba de todas aquellas ideas negativas durante uno de sus «viajes».

«Yo sentí que tenía una manguera conectada aquí al obligo y estaba conectada a la tierra en mi viaje. Todo lo que veía estaba dentro de mi. Estaba esta manguera transparente, y yo estaba en posición fetal, temblando en el piso y de pronto se me conecta esta manguera al suelo, a la tierra y siento como me empieza succionar toda la información que recibí desde que nací en este mundo, y veo las palabras de mi sistema de creencias ‘no vales nada'», explicó.

Bárbara Mori asegura haber sentido como «renacía»

Asimismo, compartió que tras haber expulsado todos aquellos pensamientos negativos pudo sentir como la «tierra» la hizo volver a nacer, comprendiendo que todo había sido parte de un aprendizaje para su evolución, resaltando que había sido una experiencia muy hermosa para ella.

«Yo veía como la tierra me succionaba todo eso que yo había recibido hasta que de pronto paro y en ese momento volví a nacer, en ese momento la tierra me había reseteado, la medicina me reseteó. Como que nací así, estaba yo flotando en el universo, y ahí entendí que todo era un aprendizaje para que evolucionar. Fue muy hermoso», comentó.

➖La actriz BÁRBARA MORI cuenta lo que vivió al probar AYAHUASCA ‼️😱😵😵‍💫💫 Según ella, visualizó que tenía conectada una manguera a su ombligo que le succionó toda su información 👀😳😳😳#BárbaraMori reveló que decidió viajar a Iquitos, #Perú, para participar en un ritual… pic.twitter.com/bQYLIqWF0b — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 4, 2025

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO