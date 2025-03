Galilea Montijo da detalles de su caída en el Carnaval de Mazatlán

El pasado fin de semana se llevó a cabo el Carnaval de Mazatlán en donde vimos desfilar enormes y preciosos carros alegóricos a lo largo del malecón del hermoso puerto de La Perla del Pacífico, en dichos vehículos desfilaron famosos como La Banda El Recodo, La Adictiva y también estuvieron ahí Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno.

De los momentos más comentados durante esta edición del Carnaval de Mazatlán fue la fuerte caída que tuvo la conductora de Hoy mientras que el carro en el que ella viajaba avanzaba por el malecón, sin embargo, quien ha recibido fuertes críticas fue su novio Isaac Moreno, pero ella ya salió en su defensa.

Galilea Montijo defiende a su novio de las críticas

En entrevista con varios medios de comunicación durante su llegada a la CDMX, Galilea Montijo se dio un tiempo para platicar con los reporteros que ya la esperaban, en la plática el tema de su caída fue inevitable, pero también la cuestionaron sobre la actitud de su novio.

Y es que, de acuerdo con el reportero, el novio de Galilea habría preferido agarrarse del barandal antes de agarrar a la conductora, sin embargo, Montijo aclaró la situación y aseguró que eso no es verdad, por lo que explicó qué fue lo que sucedió, ya que de acuerdo con Gali si no hubiera estado su novio ahí, el golpe iba a ser peor.

“Si no hubiera estado ahí, te juro que si me voy… (pero hubo quien dijo que se preocupó más por agarrarse del barandal que agarrarte la cadera) pero no había barandal, no pues, ese fue el tema que preferí caerme que irme a lado, lo que pasa es que era muy muy alto y las escaleras estaban muy empinadas”, contó Gali.

Además la conductora de Hoy aclaró que su caída ocurrió cuando el carro alegórico ya estaba en alto total pues estaba a punto de bajarse cuando el vestido el cual era de red se atoró en el tacón.

¿Galilea Montijo se piensa casar con Isaac Moreno?

Tras aclarar el mal entendido con lo que sucedió el fin de semana en el Carnaval de Mazatlán, los reporteros cuestionaron a Gali sobre lo bien que va su relación con Isaac Moreno, por lo que quisieron saber si es que la conductora de Hoy pronto podría llegar al altar nuevamente.

Ante esta pregunta, Gali negó que en sus planes a futuro estén casarse nuevamente, pues tanto ella como su novio salieron de matrimonios que no funcionaron por lo que tratan de ir con mucha calma en ese sentido.

“Estoy saliendo de una (matrimonio) no, no, no, yo la verdad no pensé encontrar a alguien tan rápido…y me voy día con día, así estamos él y yo, después de un divorcio los dos estamos tranquilitos, así estamos bien”, finalizó.

