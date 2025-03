Canadá reemplaza el café ‘Americano’ por el ‘Canadiano’

CANADÁ.- Falta que Terrance y Phillip le hagan promoción cantando ‘Oh Canada’… En el mundo es común pedir un «café americano» en una cafetería, pero en Canadá, la bebida más común en estos establecimientos, experimentando un sorprendente cambio de nombre. Desde principios de febrero de 2025, varias cafeterías en todo el país están reemplazando el nombre «Americano» por «Canadiano» en sus menús, convirtiendo una simple taza de café en un símbolo inesperado de orgullo nacional… a raíz de los aranceles impuestos por el presidente estadunidense, Donald Trump.

La tendencia comenzó como una broma interna en una pequeña cafetería de la Columbia Británica, llamada Kicking Horse Coffee. En una publicación en Instagram, ahora eliminada, la empresa invitó a otros establecimientos a seguir su ejemplo: «Durante 16 años, Kicking Horse Coffee ha estado llamando silenciosamente a los Americanos ‘Canadienses’. Hoy, oficialmente lo estamos haciendo algo y pedimos a las cafeterías de todo el país que hagan el cambio. Únete a nosotros. Llámalos Canadienses».

Canadian cafes are swapping «AMERICANO» coffees to «CANADIANO.» That’ll show Trump. pic.twitter.com/a31wjlxPNh

La iniciativa, que al principio parecía solo una divertida propuesta de marketing, ha encendido una conversación nacional sobre identidad tras la propuesta del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 25% sobre productos canadienses y burlarse diciendo que Canadá debe convertirse en el «Estado 51» de Estados Unidos.

William Oliveira, propietario del Cafe Belém en Toronto, fue uno de los primeros en sumarse al movimiento. Oliveira afirma que la decisión, aunque inicialmente tomada con precaución, ha recibido un amplio respaldo entre sus clientes: «Mucha gente estaba muy entusiasmada, defendiendo ser canadiense en este momento».

El «Canadiano» tiene raíces profundas en la tradición histórica de renombrar alimentos por motivos políticos. En 2003, algunos restaurantes estadunidenses rebautizaron las papas fritas como «Freedom Fries» en protesta contra la oposición francesa a la guerra de Irak.

Elizabeth Watson, propietaria del Café Palisades en la Columbia Británica, indicó que las políticas recientes de Trump, lejos de dividir, han logrado fortalecer el sentido de unidad nacional en Canadá.

It’s really happening! Canadian cafes are replacing the Americano with “Canadiano.”

Today in #Ottawa pic.twitter.com/tc2215iqgy

— raincoaster (@raincoaster) February 24, 2025