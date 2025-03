México podría quedar libre de aranceles: Sheinbaum

MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó abierta la posibilidad de que el país quede libre de los aranceles que Estados Unidos impondrá a algunos países del mundo el próximo 2 de abril, debido a lo que llamó “reciprocidad” en materia de impuestos.

“Obviamente hay que esperar porque sabemos que a veces se dice otra cosa, pero en principio ya no va a haber estos aranceles (el 2 de abril) porque hay un asunto de reciprocidad”, indicó Sheinbaum este viernes en la conferencia matutina.

Con reciprocidad, la mandataria mexicana se refiere a que, si México no cobra impuestos lo que compra de Estados Unidos, entonces EE.UU. no tendría que imponer gravámenes a México.

“Nosotros no tenemos impuestos a los productos que llegan de Estados Unidos porque tenemos un tratado comercial (el T-MEC). Y si nosotros no le ponemos impuestos a lo que llega de Estados Unidos, ellos tampoco le pondrán a lo que llega de México, por eso le llamamos reciprocidad”, explicó Sheinbaum.

El jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una suspensión de casi un mes a los aranceles generales de 25% que había impuesto a México y Canadá. La fecha límite de esta pausa es el 2 de abril, cuando se prevé que el Gobierno de EE.UU. anuncie aranceles recíprocos para todos los países del mundo. La administración Trump hará un análisis sobre el intercambio comercial que tiene con los países y, a partir de ello, determinará los aranceles a imponer en cada caso.

Sheinbaum destacó que la suspensión de los aranceles hasta el 2 de abril es un “buen acuerdo”, ya que ese día México será evaluado igual que el resto de las naciones en relación con el comercio con EE.UU. Aseguró que, si el tema es la reciprocidad, no habrá aranceles en el marco del T-MEC, aunque reconoció que esto podría cambiar dependiendo del presidente Trump. Sin embargo, expresó optimismo, ya que hubo un reconocimiento de la colaboración binacional en temas como migración y seguridad.

México discutirá aranceles al acero y aluminio con EE.UU. la próxima semana

Funcionarios mexicanos se reunirán con funcionarios de comercio de EE.UU. la próxima semana para discutir los aranceles de Estados Unidos sobre las importaciones de aluminio y acero, dijo el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, este viernes.

Si bien muchas de las exportaciones de México a Estados Unidos están protegidas por la nueva pausa de cuatro semanas en el comercio compatible con el T-MEC, Trump dijo el jueves que el acero y el aluminio mexicanos caerán bajo un arancel del 25% a partir del 12 de marzo.

“Ya estamos trabajando con el equipo del USTR (Representante Comercial de Estados Unidos), la semana que entra vamos a tener reuniones para tener claro qué es lo que se propone y hacia dónde vamos. Esto lo vamos a ir aclarando en estos días, en estas semanas”, comentó Ebrard en la conferencia matutina.

“Tenemos que llegar a un acuerdo sobre acero y aluminio. Ahí en síntesis, diría yo, México importa más que lo que importa Estados Unidos de México, entonces estamos en esa discusión porque no se justifica que haya una tarifa sobre el aluminio y el acero”, agregó Ebrard.

El secretario dijo que la presidenta Sheinbaum está “dando seguimiento” al tema con EE.UU.

Si llegase a haber aranceles al aluminio y acero para México y Canadá, se estaría violando el T-MEC, por lo que la negociación directa que se lleva entre gobiernos es la mejor forma para evitarlos, explicó a CNN Sergio Negrete Cárdenas, doctor en economía y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

“México y Canadá no deberían estar ahí (en los aranceles al acero y aluminio). Tenemos un acuerdo de libre comercio perfectamente establecido, reglado, firmado por el presidente Trump en su primer periodo de gobierno. Los aranceles son violatorios del T-MEC, esto no hay duda. Lo que no puedes hacer, y es lo que no quiere hacer el gobierno de México ni el gobierno de Canadá, es ponerte con páneles y con demandas, son muy tardados. Aquí lo inmediato es sentarte a la mesa a negociar”, dijo Negrete Cárdenas.

Ebrard: La mayoría del comercio con EE.UU. quedará libre de aranceles

Ebrard detalló este viernes que, en el marco de la suspensión de un mes, entre el 85% y el 90% del comercio de México a Estados Unidos quedaría libre de aranceles porque cumplen con las normas establecidas en el T-MEC.

Entre el 10% y 12% restante del comercio de México a EE.UU., dijo Ebrard, no cumple con las reglas del T-MEC y pagarían aranceles. En ese porcentaje hay un “listado muy detallado, pero creo que la parte principal en valor tiene que ver con la industria automotriz”.

Sobre ese 10% y 12% que no entra en el marco del T-MEC, Ebrard aseguró que se van a reunir con “varias (empresas) que me hablaron ayer y ver qué medidas tomamos porque, como ya se informó, son tres semanas (hasta el 2 de abril) y tenemos que ver cómo les ayudamos, a ver si pueden lograr las disposiciones de reglas de origen. Y, si no pueden, entonces tenemos que planear, junto con las decisiones que toman esas empresas, cómo se van a ajustar”.

Ebrard explicó que, para que las exportaciones entren en el marco del T-MEC, se deben cumplir reglas de origen, que se refiere a que un porcentaje específico de un producto se tiene que producir solo en Norteamérica.

“Voy a poner el caso de los automóviles porque es el más claro (…). En resumen, tienes que cubrir de 65% hasta 75% fabricado en Norteamérica. Si tú fabricas un automóvil que no cumple esa regla porque produces o importas de otros países, digamos de Europa por ejemplo”, entonces estás fuera del T-MEC, dijo el funcionario mexicano.

