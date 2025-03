Carambola: cinco heridos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Luego de sufrir una crisis convulsiva mientras manejaba, un electricista pisó el acelerador a fondo y se impactó a toda velocidad contra la parte trasera de una camioneta a la que proyecto con otra que se estaba estacionada dañando además una cuarta unidad.

Cerca de las 13:30 horas se recibieron varias llamadas al número se emergencias 911 en las que usuarios reportaban esta fuerte carambola en el 16 Sonora de la colonia Viviendas Populares.

Elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas CRUM y paramédicos de le Cruz Roja llegaron hasta es sector y brindaron los primeros auxilios a u 5 personas entre los que estaban 2 de la tercera edad, 1 niño y dos adultos.

Cabe señalar que ninguno de ellos necesitó traslado a un centro hospitalario pues milagrosamente solo sufrieron contusiones menores.

Testigos de los hechos aseguraron que todo se debió a que uno de los lesionados sufrió convulsiones al ir tras el volante.

El hombre de aproximadamente 40 años de edad conducía un Ford Focus en sentido de poniente a oriente sobre la calle Sonora y metros antes de llegar al 16 tuvo la crisis convulsiva que provocó que pisará de manera involuntaria el acelerador.

Después de alcanzar unos metros sin control el Focus se topó con la caja de una camioneta Dodge Ram que estaba haciendo alto y la cual fue lanzada con una Ford Lobo estacionada.

Por si esto fuera poco el Focus golpeó también a una Explor que estaba un par de metros más adelante, esperando también que el semáforo se pusiera en verde.

Mientras le revisaban la presión al chofer se esta última dijo:

«Yo estaba haciendo alto cuando vi que el Focus venía destapado y le pego a la Dodge, luego vino y me pegaron a mí, no me paso nada, pero si me asuste».

El responsable dijo que jamás había tenido una convulsión y que manejaba con rumbo a su vivienda a la cual estaba a punto de llegar a solo cuadra y media de distancia.

Por Alejandro Dávila

Expreso-La Razón