¡Invencibles!

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Atrás quedaron los años en los en los que la mujer no tenía voz ni voto y, sobre todo, no era tomada en cuenta en distintas actividades de la sociedad. Con el paso del tiempo, las mujeres han ganado terreno en el deporte y en diversas disciplinas, rompiendo con la idea de que solo podían destacar en actividades como la gimnasia, el ballet o aquellas consideradas “exclusivas” para ellas.

Hoy es más común ver a mujeres sobresaliendo en deportes de fuerza, como la halterofilia, y en disciplinas que antes eran territorio exclusivo de los hombres, como el fútbol y el béisbol.

A nivel nacional, cada vez más mujeres se involucran en el deporte no solo como atletas, sino también en puestos directivos y como entrenadoras, algo que en el siglo pasado, e incluso a inicios de este, era poco común.

Un ejemplo claro es el fútbol femenil, que ha crecido exponencialmente. Según la FIFA, es el deporte de mayor desarrollo en los últimos diez años. De hecho, el máximo organismo del fútbol ha invertido recursos y esfuerzos para impulsar su crecimiento, aumentar su nivel competitivo y atraer inversión a una disciplina que, por mucho tiempo, fue relegada para el sexo femenino.

En Victoria y Tamaulipas se cuenta con poco más de 15 jugadoras que están en Liga Mx Femenil o fuerzas básicas, un número considerable y que demuestra que el futbol femenil ha avanzado.

Por su parte, el béisbol femenil en México, con apenas nueve años de desarrollo, sigue consolidándose a nivel internacional. Actualmente, la selección mexicana ocupa un lugar en el Top-10 del ranking de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), lo que la perfila para competir en otra Copa del Mundo, tal y como lo hizo Edith de Leija, oriunda de Aldama, Tamaulipas quien incluso fue nombrada la mejor tercera base del mundo tras su participación en el Mundial.

Además, el softbol continúa en ascenso y el año pasado dio un paso importante con el inicio de la primera temporada de la Liga Profesional en México, donde destacó la presencia de atletas tamaulipecas, demostrando el talento que hay en tierras cuerudas y mexicanas.

En los medios de comunicación, el espacio para las mujeres también se ha expandido. Ya no solo aparecen como imagen, sino que se han consolidado como expertas y analistas. Cada vez más periodistas buscan ser referentes en un ámbito que por años fue dominado por los hombres(m; en Ciudad Victoria se cuenta varias periodistas pero la más destacada por la plataforma en la que está, es Arantxa Garza.

Por todo esto, muchos consideran que vivimos en una época dorada para la mujer en el ámbito deportivo. Sin embargo, aunque los avances son innegables, aún queda mucho por hacer para alcanzar una verdadera equidad en el deporte y en la sociedad en general.

Las voces del cambio; las tamaulipecas que brillan en el deporte

Edith de Leija y su éxito en el béisbol y Softbol

Si hablamos de atletas exitosas y representado a Tamaulipas, no debemos pasar de largo el nombre de Edith de Leija, atleta de la disciplina de béisbol y Softbol, quien después de muchos años de entrenamiento y seguir aferrada al deporte junto al estadio, ha encontrado y ha sido parte de una generación pionera de la profesionalización de ambos deportes.

En béisbol ella brilló en Panamericanos y Mundiales desde pequeña edad, pero como lo dice la misma jugadora, no había un seguimiento o algo formal, “se formaban a los equipos solamente para las competencias”.

Pero con el paso del tiempo todo eso ya ha sido profesionalizado, “el béisbol era muy difícil que una niña lo jugara porque era un deporte para “niños”, nos decían que hasta una cierta edad podíamos jugar como mujeres en las ligas y equipos de hombres, y en cuanto al béisbol femenil no había mucho seguimiento en cuanto a torneos y preparación porque no había ligas de mujeres, hoy en día ya existe creo una liga de béisbol profesional de mujeres y softbol también”, expuso.

Para Edith, su abuelita y su madre, fueron el ejemplo perfecto y la motivación, para que ella no se rindiera en sus sueños de destacar en esos deportes, “hubo momentos difíciles pero claro que teniendo ejemplos como mi mamá y abuelas no me iban a impedir nada, decidí luchar por mis sueños y seguirme preparando para demostrar que las mujeres también podemos”, expresó.

De Leija destacó los cambios que ha habido, y aunque sabe que aún existen detalles que pulir, ya son menos y confía en que todo será equitativo: “Ha habido muchísimos cambios y ha crecido mucho, sin embargo aún existen barreras y estereotipos de género en algunos países que dificultan la participación, pero estoy segura que todo eso se romperá porque la mujer es capaz de cualquier cosa”, destacó.

Por último mencionó que se siente feliz por ser una inspiración para niñas y jóvenes que buscan el sueño en el Softbol o béisbol, además de agradecer el apoyo a su familia.

“Espero que si sea motivación y claro que es algo sumamente importante en mi vida ya que me siento feliz de que los obstáculos que algún día tuve en mi carrera deportiva, ahora no existan y puedan lograr sus sueños toda y cada una de las niñas y mujeres que lo desean. Les puedo decir que sigan sus sueños, cumplan sus metas y no dejen que nada ni nadie les apague esa ilusión, que disfruten el proceso porque estoy segura de que ese esfuerzo valdrá totalmente la pena. Yo agradezco a mis padres, a mi familia por ser una inspiración para mí y seguiremos luchando para eliminar estereotipos en el deporte”, concluyó.

“Las mujeres hemos revolucionado el deporte”: Alejandra Badillo

Alejandra Badillo, también es hasta ahora una de las mejores atletas de México en la disciplina de esgrima, un deporte que ha crecido y ha sumado a más talento femenino en los últimos años.

Badillo, oriunda de Ciudad Victoria, asegura que sí ha presenciado un cambio grande a favor de la mujer en el tema deportivo, pues de pequeña vivió en carne propia las problemáticas que existían por ser mujer.

“El miedo al fracaso es algo que siempre estuvo. En mi carrera, al principio sí sentí que era más difícil destacar por ser mujer, algunos momentos me sentí juzgada, pero hice menos esos comentarios y me enfoqué en hacer lo mío”, dijo.

“Agradezco a mis entrenadores como Luis Badillo que nunca me ha abandonado y ha estado ahí en cada paso, también Ursula González, me hizo tener una mentalidad más fuerte y enfocarme en lo que quería, y claro que mi papá. Cuando entré y como no era un deporte muy conocido, él hacía todo lo posible por animarme”, cuenta.

Badillo aseguró que hay más mujeres en el deporte, y eso la hace ser feliz, pues asegura que han sido una generación que ha revolucionado el deporte.

“Hay muy mujeres en el deporte eso sí, sobre todo en deportes que dominaban los hombres, y no solo atletas, entrenadoras, directivas. Sin embargo aún hay barreras que romper, especialmente en igualdad. Las mujeres han revolucionado el deporte y han abierto el camino para nuevas generaciones”.

Por último señaló que lo que más le gusta además de los títulos logrados, es que ha inspirado a más niñas. “Es lo que más orgullo me da, haber involucrado a más niñas y jóvenes, me siento afortunada de hacer lo que amo y compartir la pasión con más personas”, agregó.

Es cuestión de tiempo para que tengamos las mismas oportunidades: Daniela Gallegos

Daniela Gallegos, también orgullosamente victorense ha sido de las jugadoras juveniles más destacadas del futbol mexicano en el que ha conseguido tres títulos de la categoría Sub-19 con América y Toluca.

Además, ya debutó en primera división con las Diablas Rojas. Por si fuera poco fue a la Copa del Mundo Sub-17 y ya fue convocada recientemente a la Selección Mexicana Sub-20.

Por ello, Gallegos, se ha convertido en referente del futbol femenil en Ciudad Victoria y Tamaulipas.

“La verdad, como tal no había oportunidades, después de unos años se abrió Correcaminos Femenil, y fue creciendo el futbol amateur donde veían niñas para el inicio de la Liga Mx”, expresó.

Daniela sabe que se acerca el momento se que haya equidad de género deportivo en el futbol profesional, “creo que es cuestión de tiempo, en todos los aspectos a nosotros estamos haciendo todo para tengamos las mismas oportunidades, y poco a poco se refleja”, detalló.

La victorense mandó un mensaje a las niñas y jóvenes que apenas inician en el camino, “que luches por sus sueños, que no se caigan por cualquier cosa. A pesar de la falta de oportunidades, el trabajo y paciencia me han recompensado, a muchas otras les tocó lucha por esto, ahora nos toca a nosotras seguir esa lucha para que crezca todo”, terminó.

Fabiola Hernández y la lucha por el futbol femenil

Fabiola Hernández quien fue jugadora y actualmente es entrenadora y promotora deportiva, habló sobre lo que vivió en el pasado tanto como futbolista y en sus inicios de promotora deportiva, la cual fue complicado para ella.

“En las primeras etapas de mi infancia las barreras eran deportivas, profesionales y sociales, el futbol estaba visto como deporte exclusivo para hombres, y las oportunidades para nosotros era inexistente. Incluso en la misma casa había duda si apoyarme o no en el deporte”, comentó.

Conforme pasaron los años, el tema fue mejorando, pero continuó similar en muchos aspectos, ya de adulta, como promotora deportiva, recuerda que al haber un torneo femenil, le quitaron los permisos de un campo para hacer uno varonil.

“Cuando ya tenía mis ligas de fútbol femenil en ciudad victoria y nos quitaban el permiso del campo, es decir solo alcanzabamos a sacar una temporada y luego teníamos que mudarnos a otro espacio. Una vez de plano tuvimos que cortar el Torneo cuando jugábamos en los campos de la SCT y así a las prisas pusimos fecha para que se jugarán las finales y poder llevar a cabo la premiación. Después de eso nunca se me olvida como en los horarios que tenía mi liga, empezaron a promocionar torneo varonil y ahí entendí porque nos habíamos quitado el espacio”, detalló.

Fabiola Hernández tuvo a su cargo una de los primeros torneos femeniles de mayor formalidad, además de contemplar a diferentes categorías, realizaba premiación al nivel de los mejores torneos varoniles, “la intención era que creciera el interés, no no dimos por vencidas, éramos un grupo de amigas que buscaba eso y poco a poco lo logramos o dejamos la semilla”.

“Mi primer liga de fútbol 11 en Ciudad Victoria tuve a Fátima Leyva ex jugadora de selección nacional como madrina invitada a la inauguración para que las niñas y mujeres pudieran ver su sueño reflejado en una gran referente del fútbol profesional y así motivarse a lograr lo que se propongan. Creo que eso y todo lo que hago en la actualidad entrenando niñas, organizando eventos, promoviendo y dando visibilidad al fútbol Femenil puede abrir camino a qué más niñas se inspiren a seguir jugando al fútbol”, comentó.

Fabiola fue contundente y dijo a todas que no se rindan y se den el ‘sí’ que necesitan. “Después de tantos ‘no’, yo me di el ‘sí’ más importante para dedicarme a esto. En este mundo no hay límites, no se rindan, busquen su sueños, todo es posible”.

El camino no ha sido fácil. Durante años, las mujeres tuvieron que pelear por un espacio en el deporte, desafiar reglas impuestas por el machismo y resistir la falta de oportunidades. No fue un proceso inmediato ni sencillo, pero con cada golpe, cada gol, cada carrera, cada entrenamiento bajo el sol inclemente o la lluvia fría, demostraron que su lugar no estaba en la sombra, sino en la cancha, en el ring, en el diamante, en el podio… en la historia.

Hoy, el deporte femenil no es una promesa, es una realidad. Es la niña que sueña con ser la próxima estrella del softbol, es la futbolista que lucha por un contrato digno, es la entrenadora que forma a la siguiente generación de guerreras. Son las periodistas que alzan la voz, las árbitras que imponen respeto y las atletas que dejan claro que su talento no tiene género.

Pero no nos engañemos: aún queda mucho por hacer. Todavía hay puertas que abrir, barreras que derribar y mentes que transformar. La lucha sigue, porque el verdadero triunfo no es solo ver mujeres en el deporte, sino vivir en un mundo donde ya no sea necesario justificar su presencia.

Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, celebramos su fuerza, su pasión y su legado. Porque gracias a ellas, el deporte ya nunca será el mismo. Y lo mejor de todo… es que esto apenas comienza.

Por Daniel Vázquez

Expreso-La Razón

Colaboración: Jorge Sánchez