La actriz Pamela Bach Hasselhoff fallece a los 62 años; fue encontrada sin vida en su hogar

ESTADOS UNIDOS.- Pamela Bach, conocida por su participación en la popular serie Guardianes de la Bahía en donde compartió el set con la actriz Pamela Anderson, murió a los 62 años, según confirmó su exesposo el actor David Hasselhoff.

El famoso, quien llegó a tener una aparición en Bob Esponja: la película, dio a conocer esta noticia en sus redes sociales, en donde también pidió respeto para él y para Taylor y Hayley, las hijas que tuvo con Pamela Bach durante su matrimonio.

La muerte de Pamela Bach fue confirmada por su exesposo David Hasselhoff. (Foto: @pamelabachhasselhoff)

“Nuestra familia está profundamente entristecida por el reciente fallecimiento de Pamela Hasselhoff. Agradecemos las muestras de amor y apoyo durante este período difícil, pero solicitamos privacidad”, compartió en su cuenta de X.

Por ahora, ni Taylor ni Hayley han compartido algún mensaje de despedida para su mamá, ya que el único comunicado que se ha brindado es el de David Hasselhoff.

¿Qué le pasó a Pamela Bach Hasselhoff? Esta fue la causa de muerte

La muerte de Pamela Bach Hasselhoff fue revelada inicialmente por el portal TMZ, quienes compartieron que los seres queridos de la actriz estaban preocupados por el bienestar de la famosa, debido a que habían perdido el contacto con ella.

Es por este motivo, que el pasado miércoles 5 de marzo, tomaron la decisión de acudir hasta el hogar de Pamela para verificar cómo se encontraba; sin embargo, al entrar a la propiedad, hallaron a la actriz inconsciente.

Aunque sus seres queridos llamaron a los paramédicos para que Pamela Bach recibiera la atención necesaria, ellos solo confirmaron la muerte de la famosa, quien tenía una herida de bala en la cabeza.

Pamela Bach fue encontrada sin vida en su hogar, su causa de muerte fue un suicidio. (Foto: @pamelabachhasselhoff)

Finalmente, la oficina del médico forense de Los Ángeles, consultada por la agencia de noticias AP, determinó que la causa de muerte de la actriz fue un suicidio; sin embargo, sus seres queridos no han hablado sobre este tema.

Las últimas publicaciones en redes sociales de la famosa, ella se mostró alegre junto a sus hijas y su nieta llamada London, festejando la Navidad. En este post la famosa agregó: “el día estuvo lleno de amor, alegría, y preciosos momentos con la familia” y deseó un buen año para todos sus seguidores.

¿Quién era Pamela Bach Hasselhoff?

Pamela Bach es una actriz estadounidense nacida en 1963 y consiguió uno de sus primeros papeles en 1983, cuando fue parte de Rumble Fish; además, trabajó en The Young and the Restless y Knight Rider en donde conoció a David Hasselhoff.

Aunque ella fue parte de una gran cantidad de proyectos audiovisuales, uno de sus roles más recordados es el que tuvo en la serie Guardianes de la Bahía, la cual sigue la historia de un grupo de salvavidas.

En esta compartió los créditos con actores como Alexandra Paul, Gregory Alan Williams y Pamela Anderson. En la serie Bach Hasselhoff dio vida a Kaye Morgan, la dueña de un café y fue un personaje recurrente.

Pamela Bach participó en otras series además de ‘Guardianes de la Bahía’. (Foto: @pamelabachhasselhoff)

Sobre su vida personal, se sabe que Pamela Bach estuvo casada con David Hasselhoff de diciembre de 1989 a enero de 2006, luego de que el actor solicitó el divorcio a la actriz alegando diferencias irreconciliables.

A pesar de que este se dio entre acusaciones de maltrato doméstico por parte de la actriz, luego de que finalizó el divorcio, Pamela Bach comentó para la agencia de noticias AP: “Siempre lo he amado y siempre lo amaré, y siento amor y compasión por él (…) Es un día muy, muy triste”.

