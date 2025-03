‘Memo’ del Bosque habla sobre su estado de salud

MÉXICO.- El mundo del espectáculo se alarmó en días pasados al confirmarse que el afamado productor Memo del Bosque había sido internado en el hospital. La encarga de confirmar la noticia fue Vica Andrade, la esposa de Guillermo, con un video en el que aparece el productor de televisión con una mascarilla de oxígeno. Se tiene que mencionar que Del Bosque se observa bastante delgado, lo que también causó preocupación entre los famosos.

Ahora, tras un par de días internado en el hospital, fue el propio Memo del Bosque quien confirmó su estado de salud y los motivos por los que está internado en un hospital en Estados Unidos. El mensaje del productor fue compartido por Álex Kaffie, quien estuvo en contacto recientemente con él.

El ‘Villano de los espectáculos‘ compartió el audio que Guillermo le mandó, donde asegura que se encuentra en Texas realizándose algunos estudios. Eso sí, el productor dejó claro que se encuentra bien acompañado por parte de sus hermanos que viven por allá. En el mensaje confirmó que espera que todo vaya bien, pero que en estos días estará más incomunicado de lo normal. }

«Batallo para escribir y casi no uso el teléfono, estoy acá por Texas. Estoy en Texas haciéndome unos estudios, en un hospital y por eso he estado más incomunicado, acá estoy, están mis hermanos acá que me apoyan, que viven por acá, entonces es más fácil todo, pero ahí la llevamos, espero que vaya todo bien con esta y ahí estaremos platicando mi querido Álex», expresó el productor a Kaffie.