México suma 40 muertes de ballena gris

MÉXICO.- Las alertas se encendieron entre científicos por la caída en el número de crías de ballena gris (Eschrichtius robustus), que podría convertir el 2025, en el año con menos nacimientos de la especie en México, y la creciente mortandad de ejemplares juveniles y adultos en Baja California Sur, a donde migran cada año desde Alaska, en un viaje de más de nueve mil kilómetros.

Excélsior dio a conocer desde el pasado 13 de febrero, que la atípica aparición de un gran número de ballenas grises en Cabo San Lucas, Cabo Pulmo, La Paz y Loreto, se vincula a la presencia de aguas muy frías por el fenómeno de «La Niña», en los santuarios históricos de Laguna San Ignacio, Ojo de Liebre y el complejo Bahía Magdalena, que las obligó a nadar más lejos hacia el sur en busca de mejores temperaturas.

Jorge Urbán, responsable del Programa de Investigación en Mamíferos Marinos (PRIMMA), de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), explicó que esta situación pudo haber abonado en el incremento de varamientos de ejemplares de ballena gris en esta temporada.

El doctor en Ciencias, uno de los expertos más reconocidos a nivel mundial, reveló que hasta el momento se han presentado al menos 40 muertes de ballena gris, que en su mayoría lucen flacas, tal vez por una combinación de falta de alimento en sus lugares de origen y el mayor gasto de energía que tuvieron que hacer para encontrar aguas más cálidas en México.

«Lo extraño de este año es que no hay crías, todas las muertas son jóvenes o adultas, tanto machos como hembras, pero no hay crías, porque tampoco hay crías vivas, hay muy poquitas, entonces, la gran diferencia entre un año común y 2025, digamos, es que normalmente las ballenas que mueren son crías y no ejemplares de mayor edad», detalló.