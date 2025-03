‘No tenemos intención de perjudicar al pueblo estadounidense’: Sheinbaum

“Al pueblo estadounidense, no tenemos la intención de perjudicarlos”, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su mensaje durante la Asamblea Informativa realizada desde el Zócalo de la Ciudad de México, luego del acuerdo entre México y Estados Unidos por el tema de aranceles.

Frente a gobernadores, empresarios e integrantes de su gabinete, la mandataria federal expresó que el gobierno de México está dispuesto a colaborar en todos los aspectos con el gobierno norteamericano, especialmente con el grave problema de drogadicción.

“Hoy quiero aprovechar desde aquí, desde el centro político de nuestra república, para decirle al pueblo estadounidense que no tenemos ni tendremos intención alguna de perjudicarlo y que estamos dispuestos a colaborar con él en todos los ámbitos, especialmente ante la preocupación que tiene por el grave problema de consumo de drogas sintéticas”, declaró.

Sobre el tema del fentanilo, la jefa del Ejecutivo Federal dijo: “México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadounidenses y para apoyar a sus familias. Además, como lo he dicho, no solo que no queremos que esa droga llegue a los jóvenes de Estados Unidos, sino que no llegue a ningún lugar del mundo ni a los jóvenes mexicanos”.

La presidenta Sheinbaum dijo que disminuyó el trasiego de fentanilo a Estados Unidos

Incluso informó que, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, entre octubre de 2024 y enero de 2025, disminuyó 50 por ciento el cruce de esta droga y agregó que a febrero de este mismo año, disminuyó 41 por ciento más.

“Eso es gracias a las incautaciones que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Fuerzas Armadas de México, que debemos un enorme abrazo. Ahora, es indispensable, con mucho respeto, resaltar que se debe atender el consumo de estupefacientes desde la raíz de la adicción. Con prevención y atención, apoyar a los jóvenes con educación, deporte, valores, cercanía con las familias y campañas educativas e informativas.

