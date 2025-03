Reforma pone en guardia a maestros

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma a la ley del ISSSTE, presentada el mes pasado por el Poder Ejecutivo, generó la molestia del gremio magisterial que ha llevado a cabo diferentes manifestaciones, tanto de integrantes de la CNTE como del SNTE, en estados como Tamaulipas.

El principal señalamiento de los maestros inconformes con esta iniciativa es que los obligaría a incrementar sus aportaciones al Instituto, algo que ha sido rechazado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sin embargo, ofreció poner en pausa la reforma hasta que se aclaren todas las dudas, y se defina una nueva redacción.

La propuesta original contempla que se destine un 2.7% de la compensación económica que reciben los servidores públicos de confianza de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hacia los servicios de salud e instalaciones a cargo del ISSSTE.

La presidenta ha remarcado que esta reforma no impactará al magisterio ni al personal de salud o a los trabajadores de base, pues no se les descontará más de sus cuotas de lo que marca actualmente la ley. Sin embargo, la presidenta reconoció que la redacción de la reforma pudo ser confusa, por lo que insistió en que no se aprobará hasta que quede claro que los trabajadores de base no serán afectados.

“A los maestros y maestras no se les descuenta absolutamente nada adicional de lo que ya está en la ley desde hace mucho tiempo, entonces tiene que informarse bien ese tema”, sostuvo.

Específicamente la iniciativa de reforma propone modificaciones a los artículos correspondientes a las cuotas y aportaciones que realizan los servidores públicos: el artículo 17 y el artículo 42. De acuerdo con la redacción actual la nueva disposición incluye a “las personas servidoras públicas”, cuyas percepciones superen los 34 mil 394 pesos al mes libres de impuestos.

Esta disposición, sin embargo, podría modificarse para que se aclare que no aplica para maestros y personal de Salud, según aclaró la presidenta. En las protestas encabezadas por maestros en algunos estados como Tamaulipas, han incluido otras demandas, como recibir una jubilación tomando en cuenta sus años de servicio, las mujeres al cumplir 28 años de servicio y los hombres 30 años.

Además, regresar a un sistema de pensiones a cargo del Estado mexicano, en el que las y los maestros no reciban como pensión lo que lograron juntar en sus cuentas individuales de Afore que son administradas por instituciones privadas.

También piden que sus pensiones se calculen en salarios mínimos y no en Unidades de Medida de Actualización (UMAS), un sistema de referencia económica que el gobierno utiliza para calcular los pagos que se tienen que hacer en distintos trámites gubernamentales.

Además de atención médica y fortalecimiento a las unidades médicas que integran el ISSSTE, y que las cuotas que son descontadas quincenalmente a los maestros por parte de los estados sí sean entregadas al ISSSTE.

La semana pasada, fue en el sur de Tamaulipas donde se realizó la primera manifestación contra esta reforma. Un grupo de maestros protestó y además acusaron a su líder sindical Arnulfo Rodríguez Treviño, de abandonarlos en su lucha.

La manifestación se llevó a cabo en un hotel de la ciudad, donde los maestros exigieron a Arnulfo Rodríguez Treviño, que no les dé la espalda, especialmente después de que ellos confiaron en él hace dos años.

“El profesor Arnulfo nos pidió apoyo hace dos años y estuvimos, ahora le pedimos apoyo el cual ha estado ausente. Nosotros como maestros tenemos una jerarquía, es el maestro Arnulfo Rodríguez, se acercaron secretarios generales buscando apoyo y él dijo que estaba fuera, no estaba en sus manos y nos decepciona mucho porque es quien debe representarnos ante las necesidades del trabajador”, expresó el maestro Aldo Ortiz Zapata.

Por su parte, la Secretaria de Educación de Tamaulipas, Aimé Castillo Pastor, aseguró que ningún trabajador del sector educativo ni de salud se verá afectado, ya que la reforma está enfocada en personal administrativo de las oficinas centrales.

Sin embargo, los maestros siguen en desacuerdo y exigen que se escuchen sus demandas. “La presidenta fue muy clara hace unos días precisando que las reformas que en esta ocasión está revisando el congreso tiene que ver con la posibilidad de trabajadores de confianza del gobierno del estado, federal, estemos en condiciones por la composición de nuestros salarios, aportar un porcentaje de la compensación para mejorar la calidad de las Clínicas del ISSSTE”, dijo la funcionaria estatal.

Reconoció que existe incertidumbre en el tema, sin embargo, pidió creer en las palabras de la presidenta Sheinbaum. Esta protesta se suma a las manifestaciones de maestros de diversas entidades, como Baja California, Chihuahua, Sonora, Estado de México, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, quienes también han expresado su inconformidad ante la reforma a la Ley del ISSSTE.

En términos generales, la reforma establece que la iniciativa “busca el fortalecimiento financiero del ISSSTE” y regresar al FOVISSSTE “las atribuciones de adquisición, construcción, rehabilitación y renta de viviendas”.

En su conferencia matutina de este 26 de febrero, Sheinbaum dijo que “a los maestros no se les va a descontar nada más de lo que actualmente existe en la ley. No impacta a trabajadores de base de los gobiernos, no impacta a trabajadores del sector salud, sino sencillamente en los trabajadores de confianza de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que tenemos un ingreso adicional por compensación”. La iniciativa establece cambios en la forma en la que hasta ahora se calculan las cuotas de las personas trabajadoras.

De considerarse únicamente el sueldo básico, con la reforma el cálculo se hará sobre el salario integrado en caso de que este supera las 10 UMAs al mes. Es decir, las personas trabajadoras de confianza y de base cuyos salarios superen los 30,000 pesos mensuales deberán incrementar sus aportaciones al ISSSTE.

De acuerdo con el texto de la iniciativa, estos ajustes permitirían al Instituto recibir aproximadamente 11 millones de pesos al año, los cuales se destinarían al eje de salud. Sin embargo, esto ha sido visto por los sindicatos como una carga adicional para los empleados del sector público.

En la conferencia matutina del pasado 26 de febrero, luego de las protestas de maestros, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la reforma al ISSSTE busca que los servidores públicos de confianza que tienen ingresos divididos en salario base y compensación, de este último se destine 2,7% para fortalecer al ISSSTE, pero “no impacta en pensiones, sencillamente es un descuento para los servicios de salud”.

La presidencia dijo que se mantiene abierta a dialogar para realizar las modificaciones que sean necesarias en cuanto a la redacción en la iniciativa.

SNTE PRESENTA PLIEGO PETITORIO

En paralelo a este proceso de revisión de la reforma a la Ley del ISSSTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) arrancaron las negociaciones para el Pliego Nacional de Demandas (PND) 2025. Entre las peticiones está un “despegue salarial” significativo y la reactivación de escuelas de tiempo completo.

El secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, quien no se ha manifestado sobre la polémica por la reforma al ISSSTE, entregó el PND al Secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, destacando que ésta es la primera negociación salarial y laboral con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estamos convencidos de que se realizará en un escenario democrático, en el que privará el diálogo, la empatía, responsabilidad y, desde luego, el ánimo de construir acuerdos para bien de la educación, de los trabajadores de la educación y del pueblo de México”, expuso el líder sindical.

El PND 2025 consta de 290 demandas, divididas en tres anexos: Personal Docente de Educación Básica, Personal Docente y No Docente de Educación Media Superior y Superior, y Personal de Apoyo a la Asistencia de la Educación Básica. En el encuentro con Delgado, Cepeda solicitó la formación de la Comisión Nacional de Negociación SEP-SNTE para comenzar de inmediato la revisión del pliego, integrado con las demandas de más de un millón y medio de agremiados, emitidas en consulta.

Entre las principales demandas del gremio se encuentra un “despegue salarial significativo” entre el personal de apoyo y los docentes, que se fortalezca “La Escuela Es Nuestra” y la basificación permanente de los maestros interinos.

También que se reactive el programa de Escuelas de Tiempo Completo, así como mejoras en las prestaciones laborales, como seguridad social con mejores pensiones y servicios médicos de calidad y de excelencia. El Secretario de Educación se comprometió a revisar las demandas expresadas y pidió al SNTE presentar una propuesta para que los profesores de Educación Física y Artística puedan cubrir la jornada ampliada en las escuelas.

En respuesta, el dirigente nacional del sindicato reconoció la sensibilidad para seguir reconociendo los derechos de los docentes y recordó que el mejoramiento de condiciones laborales para profesores de Educación Física y Artística ha sido una constante demanda. Las mesas de negociación ya están instaladas y se espera una respuesta a las demandas a más tardar el 15 de mayo, Día del Maestro, al que anteceden meses con cientos de docentes participando en protestas contra la Ley del ISSSTE impulsada desde la Presidencia.

Durante encuentros con agremiados recientes, trabajadores de la educación le han solicitado a Cepeda Salas pedir el freno de la Ley del ISSSTE. El pasado 17 de enero, el dirigente se comprometió con los sindicalizados a “frenar cualquier intento legislativo que lesione los derechos y las conquistas laborales”.

Cepeda, también senador por Morena, aseguró una semana después que el incremento a las cuotas para el seguro de salud del ISSSTE no aplicarán para los trabajadores de la educación de base.

POR STAFF