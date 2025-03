Gala arremete contra Karime por asistir a la marcha 8M

La participación de Karime Pindter en la marcha del 8 de marzo generó una reacción negativa por parte de Gala Montes. La actriz cuestionó el motivo real detrás de la asistencia de la influencer, recordando que en una ocasión, cuando fue atacada por el conductor Adrián Marcelo en un reality show, Karime no salió en su defensa.

Al compartir imágenes de su presencia en la marcha 8M, Karime Pindter expresó su emoción por haber asistido por primera vez a una marcha feminista. En su mensaje reflexionó sobre la importancia de solidarizarse con quienes han sido víctimas de violencia.

Karime Pindter habla sobre su experiencia en la marcha

A través de sus redes sociales, la influencer publicó varias fotografías de la manifestación y acompañó las imágenes con un mensaje en el que describió lo que significó para ella el evento.

«Perrísimas, les quiero contar que hoy fue mi primera marcha del Día de la Mujer; jamás imaginé que se podía sentir tanto amor y energía en un día que para muchas es muy difícil. Mi enseñanza más grande, el día de hoy, es no dejar que nuestro privilegio nos ciegue, mi corazón está con todas y sus respectivas luchas, las admiro a todas y a cada una, juntas somos más fuertes».

Las palabras de Karime fueron bien recibidas por la mayoría de sus seguidores, pero también hubo quienes la señalaron por su supuesta incongruencia en el tema del apoyo a otras mujeres.

Gala Montes lanza indirecta en redes sociales a Karime Pindter

Un comentario de Gala Montes en su cuenta de X (antes Twitter) pareció estar dirigido a Karime, aunque no mencionó su nombre directamente. En su publicación, la actriz criticó a quienes asisten a la marcha solo para tomarse fotos y compartir mensajes de apoyo, pero que en la vida real no actúan en favor de otras mujeres.

«Y qué padre la gente que va a la marcha a apoyar y a ponerse blusa morada y su pañuelo, pero el chiste no es sólo ir a sacarse la foto, porque el día que violentaron a una mujer en sus narices, no hicieron nada», expresó Montes.

Junto con este mensaje, compartió una imagen del momento en que fue confrontada por Adrián Marcelo dentro del reality show, recordando la falta de apoyo que sintió en ese momento.

En redes sociales, una cuenta de fans de la actriz llamada «Team_ArathyGala» publicó un mensaje llamando a Karime «tibia mujer», insinuando que su postura no era genuina. Gala reposteó el mensaje por unos segundos antes de eliminarlo.

¿Karime sí apoyó a Gala?

Mientras algunos internautas respaldaron la postura de Gala Montes, otros recordaron que, tras el altercado con Adrián Marcelo en un reality show, Karime Pindter sí se acercó a la actriz para apoyarla.

En videos del reality show que han resurgido, se observa a la influencer tratando de calmar a Gala Montes y expresando su descontento con la situación.

«Yo estoy contigo, wey, yo la neta… me siento de la ver… y no sé cómo contestar, yo no sé… la verdad, admiro demasiado tus huev… y cómo contestas, yo neta no sé, no sé qué decir, te lo juro, lo único que puedo hacer es apoyarte, sé que es un misógino de lo peor y cómo se atreve a decir eso», mencionó Karime en esa ocasión.

Hasta el momento, Karime Pindter no ha respondido a las críticas de Gala Montes. No obstante, en declaraciones recientes, la influencer comentó que su relación con la actriz se había enfriado, pero que esperaba que el tiempo ayudara a sanar las diferencias entre ambas.

