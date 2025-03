Pedro Sola admite que Shakira «no le cae bien»

Shakira disfruta de un arrollador éxito con su gira «Las mujeres ya no lloran» con la que recorre algunos países de América Latina, entre ellos México en donde los fanáticos ya se preparan. Aunque todo indica que entre los seguidores mexicanos no se encuentra Pedro Sola, pues el conductor admitió que la cantante colombiana no es de su agrado y arremetió en su contra en una reciente emisión de «Ventaneando».

Pedro Sola ha ganado una gran cantidad de fanáticos tanto fuera como en redes sociales gracias a su peculiar sentido del humor con el que no duda en decir lo que piensa, algo que también lo ha llevado a ser blanco de controversia por su feroz honestidad. Algo que involucra a otras figuras del espectáculo, pues el presentador no se queda callado cuando de expresar su descontento de trata y más aún si es sobre alguien que no es de su agrado. Muestra de ello la enemistad que sostuvo por años con el youtuber Escorpión Dorado.

Pedro Sola admite que Shakira no es de su agrado

Durante la emisión de este lunes 10 de marzo en el programa «Ventaneando» el conductor admitió ante las cámaras que la artista barranquillera no es de su agrado. Aunque dejó claro que no ocurre lo mismo con su música y que sí disfruta de las letras de sus canciones, como ocurre con la multitud que acude a sus conciertos, no comparte la opinión de algunos fans sobre la actitud de la cantante.

«A mí me gusta como canta, pero ella no me cae bien», dijo Pedro Sola con un gesto de desagrado al responder a la afirmación de Mónica Castañeda que se dijo lista para asistir a uno de los conciertos que la intérprete de «Ojos así» tiene preparados en México, en donde asentó al inicio de su gira antes de viajar a otros países en donde ha enfrentando una fuerte polémica por la cancelación de sus conciertos.

Pedrito Sola arremete contra Shakira

Durante se segundo concierto en Buenos Aires, Argentina, la cantante colombiana dedicó el tema “Antología” a sus hijos, Milan y Sasha, quienes han permanecido junto a ella durante todo su viaje. A través de sus historias en Instagram, Shakira compartió el tierno momento de su presentación en el que se acercó a los pequeños para cantarles directamente, todo junto al mensaje: “Los que me enseñaron realmente lo que es amar”.

El momento fue compartido en el programa liderado por Pati Chapoy en donde Pedro Sola lanzó críticas contra la también compositora cuestionando lo que sintió en el pasado por sus exparejas tras dedicar el famoso tema a sus hijos: “O sea que a los maridos…”. Durante esta presentación la artista también invitó a la hija de su expareja, Antonio de la Rúa, a caminar junto a ella rumbo al escenario, un gesto que dividió opiniones y desató especulaciones de una reconciliación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO