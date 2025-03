Protestan mujeres en su “Día”

Las marchas escenificadas por las mujeres en casi todo el territorio nacional con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer no fue de lo más paicifico y tranquilo que en otras ocasiones, esta vez las congregaciones mostraron el rostro de cientos de mujeres que consideran que no han sido escuchas menos atendidas por parte de las autoridades a quienes acusaron de todo principalmente de mentirles en todos sentidos de ahí, lo virulento de su actuar en su contra.

En la mayoría de las ciudades donde se desarrollaron las marchas hubo fuertes consignas de todo tipo en contra de lo que dicen son solo discurso falsos cargados de mentiras e hipocresías pronunciados por funcionarios gubernamentales y asociaciones paleras incluso, en algunos casos demostraron su enfado realizando pintas y destrozos a su paso como así sucedió en la capital del estado donde tapizaron de pintura las paredes del palacio de gobierno estatal, algo que se sepa jamas habia pasado.

Lo anterior solo consigna que las mujeres sobre todo aquellas que han sufrido algún tipo de acoso laboral, sexual o de cualquier tipo están cansadas de la pasividad de quienes aseguraron defenderlas, así las cosas.

En tanto otro tema que sigue escalando peligrosamente ante la indiferencia de las autoridades sindicales del magisterio nacional y estatal y que trae sumamente indignados e inquietos a miles de maestros en todo el país es la muy traída y tan llevada Ley del Issste la cual a su entender afectaría severamente sus ingresos, entre otras cosas.

No obstante las evidente muestras de repudio por parte de la grey magisterial el “líder” nacional del SNTE ALFONSO CEPEDA en un comunicado donde evidencia su “entrega” absoluta al aparato oficial afirma que la totalidad del magisterio apoya la mentada ley cuando en los hechos ocurre todo lo contrario tan es así que a la revuelta se siguen sumando más estados de la república que simplemente aborrecen la postura del referido dirigente.

En ese sentido y como era de esperarse el Sindicato de la Sección 30 de Maestros de Tamaulipas es uno de los agachones firmantes del mentado comunicado emitido por “líder” nacional PONCHO CEPEDA, lo más triste del caso es que la cabeza del gremio estatal ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO el mismo que juró llegó a la dirigencia gracias las bases magisteriales ahora simplemente con su “entendible” postura las ignora.

En medio de este peligroso entuerto profesores de H. Matamoros, Valle Hermoso y Reynosa anuncian radicalizar sus protestas en este último municipio por cierto suspendieron labores jueves y viernes de la semana que recién terminó, por eso se insiste que la problemática magisterial no tan solo va en aumento sino que está muy lejos de concluir, al tiempo.

En otro asunto de que privilegios o mas bien quien solapa al Subsecretario de Transporte Público en el estado JOSÉ ARMANDO LARA VALDEZ, de quien se dice radica en Monterrey, en San Pedro, donde tiene negocios de aseguranzas, solo viene y “trabaja” dos o tres días a la semana y casi nunca asiste a honores, entre otras cosas.

Ahora se entiende porque este rubro anda patas arriba en Tamaulipas y en donde por falta de acuerdos con los concesionarios del transporte público estos nomas por sus pistolas aumentaron el costo del pasaje, por ejemplo, en Victoria de 9 pesos lo subieron a 11 y no conforme con eso lo quieren dejar en 15 pesitos, bien por el mentado Subsecretario LARA VALDEZ.

En otro tema dando seguimiento al tema de la prevención de incendios forestales la Secretaría de Desarrollo Rural llevó a cabo la capacitación a delegados municipales y dio a conocer la norma oficial mexicana sobre el uso del fuego y apoyos en materia forestal actividad desarrollada en el municipio de Tula.

El relevante evento y capacitación forma parte del trabajo que tiene implementado en este rubro de actividades catalogadas como esenciales el gobierno emprendedor y humanista del Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Ahí se le dijo de las especificaciones técnicas en métodos de uso de fuego en terrenos forestales y agropecuarios, esto con el objetivo de estar preparados para la temporada de incendios, externo la Directora de Fomento Forestal CELENE RAMIREZ GARCIA.

Asimismo se pretende integrar una brigada rural en el manejo de este elemento con combatientes del mencionado municipio, para que sean ellos los primeros en llegar y atender estos incidentes, debido a que es este municipio muy susceptible a este tipo de contratiempos.

Cabe señalar que las personas que participan cuentan con amplia experiencia ya que cuentan con capacitación previa y en años pasados han participado en el combate de incendios y otro tipo de contingencia derivada del referido elemento natural.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodríguez

Correo: maguilar96@hotmail.com