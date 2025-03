Trump: palos, zanahorias e incertidumbre

Dentro del torbellino en el que está atrapado nuestro mundo en estos días, casi ningún país está a salvo de enfrentar cambios dramáticos, cargados de incertidumbre y malos agüeros. De repente, las viejas alianzas y las lealtades conocidas se van esfumando sin dejarnos ver hacia dónde apunta el futuro, y las especulaciones pasan a ser el material del que están repletas las conversaciones. A la confusión vivida a partir de la invasión rusa a Ucrania, a la que se agregó el inicio de la guerra en Oriente Medio con el ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023, se suma ahora ese terremoto llamado Donald Trump, uno de los mayores responsables del caos que desde hace un mes y medio agobia al planeta entero.

Desde luego, la afectación varía de país a país y de región en región. Ucrania, México, Canadá y la mayoría de las naciones europeas están siendo sacudidas hasta sus cimientos, junto a reposicionamientos ventajosos de quienes han quedado en posibilidad de sacar provecho de la locura trumpiana, léase sobre todo, el autócrata ruso, quien se ha visto beneficiado como nunca lo soñó. En este mundo grotesco, Putin pasa a convertirse en héroe y alguien como el presidente ucraniano queda humillado públicamente por el bravucón de la Casa Blanca.

Otros espacios a los que nuestros medios dan menos atención, experimentan también turbulencias cuyos resultados es imposible prever por ahora y que podrían quizá resolver problemas o, por el contrario, complicarlos. Es el caso de Irán, país al que Trump aborda con su táctica predilecta del palo y la zanahoria, aunque los palos ahí son abundantes y las zanahorias escasas.

La intensificación de las sanciones económicas ordenada por el presidente estadunidense al bloquear aun más las exportaciones del crudo iraní, ha desencadenado una fractura importante dentro del establishment político persa. El dilema causante de la crisis es el de si aceptar o no sentarse a la mesa con EU para renegociar un acuerdo acerca del desarrollo nuclear.

La presión para tomar una decisión al respecto está siendo brutal dadas las cifras que presenta la economía de Teherán. El rial, la moneda iraní, ha caído de 584 mil por dólar que regía en el verano pasado, a 930 mil en la actualidad. Para dimensionar el grado de deterioro, basta señalar que en 2015 el dólar se cotizaba entonces en 32 mil riales. En consecuencia, han aparecido dos bandos políticos enfrentados, el de los dispuestos a negociar el acuerdo nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones, y el de los opuestos a ello.

Ése es el contexto en el que esta semana se dio la orden de aprehensión del ministro de finanzas Abdolnaser Hemmati y la renuncia del vicepresidente de asuntos estratégicos, Mohamad Javad Zarif, quien fuera negociador del Acuerdo Nuclear de 2015 con el G5+1. Zarif fue una figura central para llegar a ese acuerdo, y ahora tanto él como Hemmati y el propio presidente Pezeshkian están a favor de regresar a negociar con Trump para resolver el callejón sin salida en el que se encuentra la economía del país. El problema es que la línea dura encabezada por el ayatola Khamenei, se rehúsa a ceder ante las exigencias de EU y Occidente.

El día de ayer, en una entrevista en Fox News, Trump anunció que envió una carta al ayatola Khamenei instándolo a negociar un nuevo acuerdo nuclear. Pero un par de días antes, a fin de ablandar al régimen iraní, el Pentágono mandó por tercera vez dos bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a sobrevolar territorio iraní, además del arribo del portaviones USS Truman a aguas del Mar Rojo. ¿Cómo acabará esta historia? Seguiremos en suspenso quién sabe por cuánto tiempo, tal como lo está México respecto a los aranceles, y como están Canadá, Groenlandia, Panamá, Gaza, Israel y una larga lista de actores más en la escena internacional, cuyo futuro inmediato está en vilo. No cabe duda, la incertidumbre en niveles extraordinarios es la marca de nuestro tiempo.

Nota: En Irán, el cantante Mehdi Yarrahi, recibió 74 latigazos como castigo por haber interpretado una canción en la que llama a las mujeres a no usar el velo islámico. En este Día Internacional de la Mujer es necesario insistir en la necesidad de condenar la crueldad del régimen de los ayatolas hacia sus mujeres.

POR ESTHER SHABOT