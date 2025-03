VIDEO: Barco petrolero se estrelló contra buque de carga y desata incendio

Un barco petrolero se estrelló con un buque de carga en el Mar del Norte ubicado al este del Reino Unido. El fuerte accidente causó una enorme explosión que tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia para evitar que sucediera una peor tragedia.

Frente a las costas de Yorkshire se desplegaron varios helicópteros para realizar las maniobras de contención para sofocar el fuego y para rescatar a las personas que estaban en las embarcaciones. Botes salvavidas también partieron en la operación de rescate.

El barco petrolero se llama Stena Immaculate y es de origen estadounidense, de acuerdo con los primeros reportes citados por medios locales, mientras que el buque de carga nombrado Solong con el que se impactó era de Portugal.

El Stena Immaculate fue el que tuvo mayores complicaciones al llevar la carga del crudo lo que generó el fuerte incendio que quedó documentado en video, cuyas imágenes fueron difundidas en las redes sociales. El reporte del accidente fue difundido alrededor de las 9:48 horas locales.

The U.S.-flagged oil/chemical tanker Stena Immaculate is on fire fire after being struck by the Portugal-flagged container ship Solong while at anchor off the Humber Estuary in the United Kingdom. Search and rescue helicopters were dispatched to the scene to assist. pic.twitter.com/WbWGFwAC81

— Tessaron_News (@Tessaronnews) March 10, 2025