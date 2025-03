Sigue dando de qué hablar la torpeza de ADAN AUGUSTO LOPEZ, MANUEL VELAZCO, RICARDO MONREAL, LUISA MARIA ALCALDE y ANDY LOPEZ, la grosería que le hicieran a la Presidenta CLAUDIA SHEINBAUM en el evento del zócalo de la CD.MX el domingo pasado.

Y es que los cuatro pecaron de distraídos en lugar de estar atentos a la llegada de la mandataria nacional se andaban tomando fotos como si ellos fueran las estrellas de ese día. Su distracción llamo la atención de propios y extraños, aunque bueno, quizá esa era la intención de ellos pues en política nada es casualidad, menos a esos niveles.

Los “distraídos” al darse cuenta de que el respetable les cuestionaba su actuar, reaccionaron, en sus cuentas de redes sociales, se disculparon, pero a disculpa no pedida culpabilidad manifiesta.

Obviamente su disculpa fue porque la reacción generalizada de los mexicanos, incluso de los que no comulgan con morena, fue de reproche, pues incurrieron en una falta de respeto a la mandataria nacional.

Tanto MONREAL como ADAN AUGUSTO, VELAZCO y LUISA MARIA aseguran que no era su intención darle la espalda a la Presidenta, que fue un error involuntario, que no se enteraron de que SHEINBAUM ya estaba ahí.

Como dijera la abuela, que se las crea el diablo, de entrada, hay un sonido central dando el anuncio de la llegada de la mandataria, segunda, ellos tendrían que estar atentos para recibirla, y tercera, SHEINBAUM estaba a unos metros, era imposible que no se percataran de su presencia.

Entre los morenos pueden hacerse los desplantes que quieran, pero no es válido que le falten a al respeto a la investidura presidencial, aparte, les guste o no SHEINBAUM es su líder política hoy día.

Ellos, los legisladores y la presidenta nacional de MORENA, pueden decir lo que quieran, dar las escusas que se les ocurra, pero videos que circulas en redes sociales evidencian, que quien sabe con qué intención, el pueblo lo ve como desplante a la mandataria nacional, le dieron la espalda a la presidenta a su llegada.

Era un día de lucimiento para la Presidenta, con un zócalo a tope con miles de morenistas aplaudiéndole, no se entiende porque la cúpula del partido guinda le hiso pasar un mal rato, lo peor, justo antes de subir al estrado a dar su discurso. Lo bueno fue que ella no se distrajo.

Aparte, no solo le estaban haciendo un desaire a su líder política, le estaban faltando el respeto a la investidura presidencial.

Cero y van dos, mientras la presidenta SHEINBAUM escusa las acciones de los morenistas y sus fallas, ellos parecen están empeñados en hacerla quedar mal, primero fue el que no aprobaran la reforma anti nepotismo y reelección propuesta por la mandataria nacional tal y como ella la envió, sino que los legisladores de MORENA la ajustaran a su modo para su beneficio y el de los suyos, luego, el desplante en el Zócalo, es como si los insensatos le quisieran restar autoridad a la Presidenta.

En fin, la situación que se vieron muy mal ADAN AUGUSTO LOPEZ, RICARDO MONREAL, MANUEL VELAZCO, LUISA MARIA ALCALDE y ANDRES LOPEZ al no estar atentos a la llegada de la mandataria nacional y aplaudir su arribo al estrado en su gran día.

El estar de espaldas al momento que la mandataria pasaba se vio como un desdén a SHEINBAUM, ella supo manejar muy bien la situación, luego de darse cuenta de la grosería categóricamente la Presidenta con una sonrisa y sin detenerse, los mando al rancho de su jefe y padre de ANDY. Luego la disculpa, pero a disculpa no pedida, culpabilidad manifiesta.

POR ROSA ELENA GONZÁLEZ