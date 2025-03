El Congreso rumbo al 2028

A pesar de los cambios que se han presentado en la integración de las bancadas del Congreso del Estado, la verdad es que poco o nada ha cambiado la dinámica política de la 66 Legislatura.

El reclamo de las dirigencias del Partido Verde no representó mayor problema para el bloque de la 4T que mantiene una mayoría cómoda para aprobar las reformas que considere necesarias para apuntalar el proyecto de Morena, y en particular la agenda del gobernador Américo Villarreal.

En todo caso, lo que sí quedó claro es que conforme se acerque el 2028, el PVEM y los morenistas que se han refugiado ahí, seguirán estirando la liga para intentar obtener más réditos.

Desde ahora, puede anticiparse que con pocas posibilidades de éxito, sobre todo a juzgar por el papelón que a nivel nacional están haciendo legisladores como Manuel Velasco, aliado con morenistas como Adán Augusto López y Ricardo Monreal, para -según ellos- torpedear a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Es el juego de la sucesión que, aunque resulte difícil de creer, ya comenzó aquí y allá.

En el terreno parlamentario de Tamaulipas, donde tantas veces se vivieron momentos de tensión y parálisis, la situación hoy es distinta, quizás no tanto porque los diputados de la 66 Legislatura sean notablemente superiores a las de las anteriores -muchos de ellos, de hecho, están repitiendo- sino porque los votos que acarreó el tsunami morenista del 2024 les dio una solidez difícil de echar a perder.

A ello, se debe sumar una oposición bastante más apacible, salvo por algunas excepciones.

En suma, el grupo parlamentario de la 4T tiene en sus manos una llave que ya han ido utilizando en los meses recientes, pero que todavía tiene muchas puertas por abrir.

Y claro, otras por cerrar: en las próximas semanas empezará el estudio de las cuentas públicas del 2023 fiscalizadas por la Auditoría Superior del Estado, que según ha trascendido, meterán en aprietos a muchos alcaldes y titulares de organismos que no hayan sabido -o querido- administrar de manera íntegra sus finanzas.

Ya veremos qué hacen los diputados con esa información valiosa.

La reforma de Pepe: hacer política

Hablando del Congreso, en los últimos días fue aprobada en comisiones una iniciativa presentada por un diputado panista.

Pepe Schekaiban, el único de ese partido que obtuvo un triunfo en las urnas, propuso una reforma a la Ley de Tránsito para poner en regla el uso de motocicletas en Tamaulipas.

No es un tema menor: semana con semana, los medios de comunicación reportamos el incremento considerable en las cifras de accidentes protagonizados por motocicletas, en muchos casos con consecuencias fatales.

A nivel nacional, según los datos que aporta la iniciativa, del 2022 al 2023 se incrementó en el país el número de motocicletas en circulación de 6.8 millones a 7.8 millones.

Y en Tamaulipas, el padrón oficial de motos registradas en los 43 municipios de la entidad es de más de 46 mil motocicletas, pero basta apelar al sentido común para adivinar que hay muchísimas en circulación.

El dictamen aprobado por la Comisión de Estudios Legislativos propone entre otras cosas, incentivar el registro de las unidades, fomentar la adquisición de seguros y en general, mejorar la manera en la que conducen los motociclistas por las calles del estado.

La dictaminación de esta iniciativa presentada por el ex director de Servicios Públicos de Tampico, Pepe Schekaiban, también tiene una connotación política para tomar en cuenta.

Ha sido, la única de un legislador panista que ha trascendido más allá de la propuesta.

La razón parece lógica, y es que ésta no apela a la confrontación con el oficialismo, sino a resolver un problema evidente que padece la ciudadanía. Apostar al diálogo y hacer política reditúa. He ahí la diferencia.

POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES