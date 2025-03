Esto dice la psicología de las personas que no responden los mensajes de WhatsApp

Si eres de las personas que tienen su bandeja de WhatsApp con mensajes que tienen meses y meses sin leer, la psicología podría tener una respuesta de esto, pero no te asustes, es algo común y a muchos nos pasa ocasionalmente y aquí te vamos a explicar cuáles son los detonantes que hacen que ocurra esta situación.

De acuerdo con el portal Terapia y Emoción Gabinete de Psicología, WhatsApp es una plataforma de mensajería que que nos mantiene conectados de manera real, sin embargo, el famoso “en línea” y las “palomitas azules” también pueden generar en nosotros cierta presión que nos hace sentirnos obligados a contestar.

Según el sitio web de psicología, hay ciertas situaciones o personas que queremos ignorar, por lo tanto dejamos que la bandeja de su chat se llene. Los contactos que más suelen ser desatendidos son todos los chats o grupos que tienen que ver con el trabajo, especialmente cuando nuestro horario de trabajo terminó y no queremos saber nada más al respecto.

Los mensajes de familiares también pueden parecer desapercibidos, en específico los que vienen de madres a hijos o de algún allegado con el que existe algún conflicto o discusión que no queremos retomar o solucionar. La situación se repite cuando estamos conociendo a alguien y no queremos contestar de inmediato para generar cierta emoción.

¿Qué dice la psicología de las personas que no responden mensajes de WhatsApp?

Detrás de los “me dejaste en visto” o “no me respondiste”, se esconden diversas emociones y comportamientos ocultos. El sitio web antes mencionado, indica que cuando tenemos estas actitudes son por el mecanismo de afrontamiento de evitación; explica que no responder no es malo, pero si esta situación nos hace experimentar emociones que no generan ansiedad, miedo o enojo, lo mejor es evaluarlo con un especialista.

Según el portal, podemos encontrar otros mecanismos en lugar de evitar responder para evitar los chats incómodos del por qué no estamos contestando o viendo los mensajes en tiempo real. Sin embargo, hacen énfasis en que consultemos con un profesional para entender nuestro comportamiento.

¿Qué significa que te dejen en visto?

Cuando alguien te deja «en visto» por varias horas e incluso días no hay otra razón lógica, simplemente no te quieren responder. Aunque es probable que si no te responden la persona pueda estar en un momento ocupado en el trabajo, en la escuela e incluso en un compromiso social. Si quieres contactar inmediatamente a esa persona, lo ideal es que lo llames.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO