Madre monta vigilia en escuela para proteger a su hija de presunto acosador

CIUDAD MADERO, TAM.- Una madre de familia decidió mantener vigilancia en la escuela secundaria No. 3 «Valentín Gómez Farias» para cuidar a su hija del actuar de un presunto acosador.

Karina Aguirre, madre de familia de una alumna afectada informó: «Desde las 7 de la mañana me encuentro aquí. Para lo único que sali fue para dejar un escrito en el Crede, al no haber apoyo aquí sigo»

La mamá compartió que está preocupada por la seguridad de su hija.

«Si, así es. Hay temor de que pueda venir esta persona. Inclusive de la misma gente de la misma escuela».

El pasado viernes, comentó que acudieron ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM) en Tampico.

La directiva de la institución, explica que le ofreció educación en linea para su hija.

«Ya no se siente segura mi hija. De hecho ahorita me llamó que no está agusto»

Aguirre, explica que tiene pensado realizar el cambio de escuela.

«En estas condiciones los niños pueden caer en depresión, en ocasiones pueden atentar contra su propia vida».

La mamá comentó que espera que el caso pueda recibir la atención que requiere por parte de las autoridades educativas.

«¿A qué me espero? ¿A qué le expongo?».

Durante el día de ayer, comentó que se tenían planeado realizar el traslado de su hija a otro plantel educativo.

CREDE ATIENDE EL CASO

José Alanis Mendo, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) informó que se mantiene el seguimiento del caso.

Las autoridades educativas solicitaron que se agilicen las investigaciones emprendidas por las autoridades.

Se pidió que se mantenga vigilancia constante en los accesos y salidas del plantel por parte de la Guardia Estatal.

Además , se espera que la institución reciba dos pláticas con personal de la Secretaría de Marina y de la Guardia Estatal.

POR JOSÉ LUIS RDZ.