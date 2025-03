Pocos besos y muchos pesos

Es el momento de la contabilidad, este fin de semana y el arranque del lunes fue revelador en la política nacional.

Primeramente, ese error que cometieron personajes oscuros que todavía no entienden quién es la nueva jefa en el país.

Intentaron disculparse, pidieron perdón, alegan que fue una distracción, pero hay errores que son imperdonables y solamente adelantan rompimientos de amistad, terminan alianzas y acaban complicidades.

Cuando el amor no es reciproco, no sirve, como decía JUAN GABRIEL no vale la pena son tan pocos besos y son muchos los pesos que se embolsan aquellos que juraron ser sus aliados.

El domingo ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA ALCALDE LUJÁN, MANUEL VELASCO COELLLO y RICARDO MONREAL saben que cometieron un error que puede costar mucho, por ello pidieron disculpas a la presidenta CLAUDIA SHEIMBAUM PARDO a quien le dieron la espalda en la concentración para tomarse la foto con ANDY LÓPEZ BELTRÁN.

Aquí lo importante es lo que no se ve después de la grosería, las consecuencias todavía no se miden, es el momento de la reflexión de lo que vendrá y las acciones que podría tomar la presidenta CLAUDIA, quien está rodeada de traidores que rinden pleitesía y se entregan a otros brazos.

Cuando a unos les va mal, a otros les va muy bien, como por ejemplo al gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, a quien le dio un espaldarazo al señalar que Tamaulipas bajo su administración avanza en la dirección correcta.

“Muy buen trabajo, le mandamos muchas felicidades a AMÉRICO”, declaró CLAUDIA durante la conferencia de este lunes, valida así los logros de su administración.

Las palabras de la presidenta llegan a unos días de su tercer informe de gobierno, no son unas simples frases, no es un reconocimiento menor, refleja la alianza de la Federación con la administración estatal para impulsar proyectos estratégicos, que van desde la modernización del Puerto de Matamoros hasta la rehabilitación de la red carretera que nos comunicará con el resto del país.

Adicionalmente se impulsan y crecen los programas sociales lo que significa un compromiso con el bienestar de los sectores vulnerables.

En esta ocasión el informe será en Tampico, presentará un balance de logros, pero también los compromisos para impulsar el crecimiento de Tamaulipas.

Tampico será el centro de la política tamaulipeca, con la presencia de figuras claves, pero también de los líderes camarales y otros representantes de la sociedad, lo que representa una muestra de apoyo a la administración de AMÉRICO que se consolida con el trabajo diariamente.

AMÉRICO estuvo en el Zócalo de la ciudad de México, hay cosas que no necesitan decirse, fue el primero en respaldar a su presidenta, fue el que más demostró su respaldo, el que más aplaudio.

Es su amiga, no le dio la espalda, estuvo atento a su llegada y partida, AMÉRICO mostró su respaldo inquebrantable a la transformación que encabeza CLAUDIA-

Es una relación cercana y alineada con la visión de la 4T garantiza que Tamaulipas seguirá siendo un actor clave en el desarrollo nacional. Tamaulipas avanza firme y reconocimiento presidencial es la mejor prueba de ello.

Y definitivamente, mientras a unos les va mal a otros les fue bien, como a la Senador OLGA SOSA, quien al contrario de sus compañeros senadores y diputados, estuvo muy atenta al paso de la presidenta CLAUDIA, quien no dudo en frenarse y darle un abrazo a la tamaulipeca, mientras le decía que le va ir muy bien a los tamaulipecos.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

