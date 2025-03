Xbox prepara nuevas consolas para 2025 y 2027

Los rumores crecen y parece que Microsoft ya tiene listos los siguientes pasos en la guerra de las consolas con dos lanzamientos de Xbox planeados en los próximos dos años, esto luego de diversos reportes dados a conocer en medios y redes sociales.

La web Windows Central y IGN señalan que la empresa estadunidense tiene listo el cronograma de la próxima generación de consolas con dos importantes dispositivos para suceder al Xbox Series S/X.

Xbox con lanzamientos en 2025 y 2027

Según los reportes, Xbox lanzaría una consola portátil en la parte final del 2025, esto para competir en un mercado con cada vez más participantes como Lenovo o Asus, quienes ya tienen dispositivos que corren con Windows y pueden trabajar con Xbox Game Pass y juegos en la nube.

Los reportes de Windows Central señalan que el reemplazo de Xbox Series S/X llegaría en 2027, siete años después del lanzamiento de la actual generación que arribó en la pandemia. La principal cualidad de las actuales consolas es ofrecer juegos en 4K hasta en 120 fps en sus versiones tope.

Los rumores no son descabellados ya que han existido declaraciones de directivos hablando del futuro de la compañía. Por ejemplo, Jason Ronald, vicepresidente de Próxima Generación de Microsoft, declaró al medio especializado en tecnología The Verge que la compañía planeaba mejorar la experiencia de Windows en los usuarios de consolas portátiles ya existentes, pero no descartaban incluso entrar al mercado.

Sin embargo, Microsoft no fabricaría la consola portátil y, para ello, están buscando un socio de los fabricantes actuales para cumplir su cometido y entregar un modelo que tenga la imagen de Xbox, las características de la consola, pero fabricado por un tercero.

Por ahora no existen datos técnicos del dispositivo que llegaría este año, justo en el mismo momento donde Nintendo lanzará la Switch 2.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR