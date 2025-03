VIDEO: Christian Martinolli se enoja y arroja el celular de Luis García al piso

MÉXICO.- Los comentaristas deportivos de TV Azteca, Christian Martinolli y Luis García, dieron de qué hablar en la industria del entretenimiento después de protagonizar una fuerte discusión que estuvo a nada de salirse de control debido a la actitud que tomó el primero de ellos.

El pasado miércoles 12 de marzo el Club América derrotó 4 goles por 1 a las Chivas de Guadalajara en los Octavos de Final de la Concachampions, provocando que Christian Martinolli y Luis García tuvieran una discusión en plena transmisión en vivo.

En redes sociales se viralizó el video que muestra el momento exacto en el que el exfutbolista profesional, Luis García, tiene una calurosa discusión con su compañero, Christian Martinolli. El motivo fue el resultado del partido entre América y Chivas de Guadalajara.

Resulta que el exgoleador de la Selección Mexicana estaba retomando unos comentarios de redes sociales. Fue en ese momento donde Christian Martinolli le pidió su celular para reclamarle el uso de las plataformas digitales. Posteriormente aventó el celular de su compañero al suelo.

«Las redes sociales están acabando con tu vida, te han destrozado. Las redes no existen maldita sea. Me voy de aquí, me tienen cansando ustedes y el Guadalajara», dijo Martinolli.